Уолстрийт се отправи надолу

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Със спадове се движат индексите в днешната ранна сесия на Уолстрийт, след като доходността по американските държавните облигации и цените на петрола отново се повишиха, предадоха Ройтерс и Си Ен Би Си.

Инвеститорите заемат предпазлива позиция в очакване на публикуването на протоколите от последното заседание на Управлението за федерален резерв (УФР) на САЩ през септември. Очаква се протоколите да дадат повече яснота за оценките на централните банкери за състоянието на американската икономика и бъдещата посока на паричната политика.

Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи с 466,85 пункта или 0,91 на сто до 51 054,43 пункта към 16:44 ч. българско време.

По-широкообхватният S&P 500 изтри 44,29 пункта или 0,57 на сто до 7774,64 пункта, пише БТА.

Технологичният Nasdaq Composite е надолу с 234,466 пункта или 0,85 на сто до 27 365,42 пункта.

Цената на американския лек суров петрол (WTI) отново премина границата от 90 долара за барел, след като се повиши с 1 на сто. Сортът Брент поскъпна с близо 1 на сто до около 102 долара за барел.

Повишението на петрола съвпадна с нов ръст на доходността по американските държавни облигации, която след краткото понижение в предходната сесия отново тръгна нагоре и достигна най-високите си нива от години.

Доходността по 10-годишните американски държавни облигации се повиши с повече от 8 базисни пункта до 5,356 на сто - най-високото равнище от април 2002 г. Доходността по облигациите с падеж 30 години също се повиши с над 8 базисни пункта до 5,725 на сто, достигайки най-високото си ниво от май 2002 г.

Движенията на пазарите са в навечерието на планирания за днес аукцион на Министерството на финансите на САЩ, на който ще бъдат предложени 39 млрд. долара 10-годишни държавни облигации.

S&P 500 приключи търговията вчера на ниво над 7800 пункта за първи път, подкрепен от ръста на акциите на производителите на чипове. Доходността по облигациите също се понижи, което даде допълнителен тласък на фондовия пазар.