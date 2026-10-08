С телефон доказваме кои сме пред държава и фирми

Европейският портфейл за цифрова самоличност ще е наличен след 2028 г.

Самоличност в телефона и безплатен електронен подпис ще получат всички граждани с европейския портфейл за цифрова самоличност. Как ще се използва, кой ще го издава и какви функционалности ще предлага, е регламентирано в проект на нов Закон за европейския портфейл за цифрова самоличност, който е пуснат за обществено обсъждане от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Всеки ще има право на такъв портфейл - и физическите, и юридическите лица.

Само за гражданите обаче той ще е безплатен

- и издаването, и използването, и отмяната му. Това обаче е доброволно и никой не може да ни откаже електронна услуга, ако не използваме портфейла.

На практика цифрова самоличност означава, че ще можем да се идентифицираме чрез телефона - да показваме лична карта, шофьорска книжка, диплома за образование, различни сертификати. Но портфейлът дава възможност за “избирателно разкриване” - например ако искаме да си купим алкохол от магазина, може да покажем само, че имаме навършени 18 г., но не и други лични данни. С него можем да кандидатстваме и за работа, както и да открием банкова сметка или да сключим договор с мобилен оператор, включително и в други държави от ЕС.

Частни компании от определени сектори ще са задължени да приемат портфейла. Сред тях са финансовият сектор, телекомуникациите, доставчици на ток, вода, газ, транспортни компании, частни болници и учебни заведения, аптеки, пощенски услуги.

Законът предвижда глоби за фирмите и ведомствата, които откажат да приемат портфейли - между 10 хил. и 250 хил. евро за компаниите и между 5 хил. и 50 хил. евро за административните органи.

Е-портфейлът ще представлява и безплатен електронен подпис за физическите лица за непрофесионални цели. В момента той се заплаща, като в зависимост от доставчика цените са между 14 и 20 евро за година. С него можем да подписваме официални документи и договори и да подаваме заявления и декларации онлайн.

Заради това, че подписите ще са безплатни за гражданите,

доставчиците ще се компенсират от държавата,

така че да се покрива разумна печалба.

Дейностите по проектиране, изграждане, развитие и администриране на цифровия портфейл ще бъдат възложени на държавен орган, определен от Министерския съвет. В закона не е посочено кой ще е той, но в интервю за “24 часа” министърът на иновациите Иван Василев заяви, че това ще е “Информационно обслужване”. За целта избраният орган ще получи достъп до системите, свързани с българските лични документи.

В същото време европейският регламент, а и българският проектозакон предвиждат частни компании също да могат да разработват цифрови портфейли. Така потребителите ще имат право да избират кой да използват. Алтернативните портфейли трябва да бъдат сертифицирани. Сертификатът е валиден 5 години. След това процедурата се прави наново. Ако някой предоставя тази услуга, без да е вписан официално, подлежи на глоба между 100 хил. и 1 млн. евро. За неправилни данни при регистрация санкцията е между 50 хил. и 500 хил. евро. Контрол ще осъществява министърът на иновациите.

Ще се създадат и списъци на държавните органи, които поддържат първични публични регистри

и бази данни, доставчиците на електронни услуги и други, които са задължени да приемат цифровия портфейл.

В закона е даден тримесечен срок, в който да са готови системите за подаване на заявления, създаване на схемата за сертифициране, на списъците, функционалност за приемане на портфейли в портала за електронно управление и за електронно правосъдие.

Не е посочен срок, в който цифровият портфейл трябва да бъде готов. Но според публикувания план за цифрова трансформация на министерството се очаква той да е внедрен до 2028 г.