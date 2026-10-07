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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23693535 www.24chasa.bg

Аванси за строители ще се плащат без индексации (Обзор)

Христо Николов

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За довършването на магистрала “Хемус” парите ще се дават поетапно според свършената работа

За довършването на “Хемус” парите ще се дават поетапно според свършената работа

Авансовите плащания при изпълнението на строителни проекти вече няма да се инексират с размера на инфлацията до времето, когато рабобата е изпълнена. Това предвиждат приетите от правителството в сряда изменения на методиката за цената на договор за обществена поръчка.

Тъй като авансите се дават веднага след сключване на договор, а всички останали плащания се начисляват при завършването на дейностите, не е пазарно справедливо авансите да се индексират спрямо инфлацията, мотивират се от правителството.

Според промените индексация на цената вече ще се начислява в момента на изпълнение на работата, а не както сега при приемането ѝ.

По принцип размерът на изменението на цената по обществена поръчка и рамково споразумение за строителство се определя за всяко тримесечие. Това се прави по

специална формула, включваща различни данни и стойност на материалите, минималната работна заплата, изпълнени дейности и др.

С промените ще се преодолеят различията при прилагането на методиката във връзка с увеличението на разходите за основни стоки и материали, формиращи стойността на договора, се казва още в мотивите. Те бяха представени часове по-късно в сряда и от регионалния министър Иван Шишков пред депутатите от регионалната комисия.

По време на общественото обсъждане на промяната преди месец и половина се стигна до разбирателство със строителния бранш и това даде възможност да стартира довършването на магистрала “Хемус”, припомни той.

Например промяната предвижда, когато изпълнителят се забави по негова вина, да се прилага по-ниският между тримесечния индекс към датата на задължението и на изпълнението, а не към приемането на готовия обект.

“Ние ще плащаме на фирмите, подписали инхаус договорите за “Хемус” по следния начин - те ще работят в рамките на платените аванси. Когато изчерпят тези средства, ще започне разплащане за следващите дейности, като парите няма да бъдат давани наведнъж, а ще бъдат разсрочени във времето”, посочи Шишков. Пред депутатите той уточни, че разговорите с компаниите вървят към това

дължимите суми след изчерпването на авансите да се изплащат в рамките на пет години

Според министъра това би позволило строителството да бъде ускорено, без целият необходим ресурс да бъде осигурен наведнъж от бюджета.

Темата с авансите се превърна в един от основните спорове между сегашното ръководство на МРРБ и предишното управление. През юни Шишков съобщи, че при промяната на методиката, направена в края на 2025 г., потенциалният ресурс за индексиране на авансовите плащания е възлизал на около 632,9 млн. евро.

Той бе попитан от депутати от ПБ дали няма възможност самите инхаус договори да бъдат прекратени, но Шишков отговори, че подробният правен анализ е показал, че това би излязло още по-скъпо.

От строителния бранш засега се въздържат от коментари за новата промяна на методиката заради протичащите преговори.

За довършването на магистрала “Хемус” парите ще се дават поетапно според свършената работа

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