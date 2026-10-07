Шишков: “Автомагистрали” купи мантинели от Турция 17% по-евтини от тези по прекъснатата обществена поръчка (Обзор)

Фирмата производител показа сертификатите за съответствие

Държавната фирма “Автомагистрали” е купила мантинели от Турция. Те излезли по-евтино, отколкото ако бе сключен големият договор от поръчката за над 600 млн. евро, която кабинетът на Румен Радев прекрати почти веднага след встъпването си във властта. Това обясни по време на блицконтрол в парламентарната регионална комисия министър Иван Шишков в отговор на няколко въпроса, зададени от групите на ГЕРБ-СДС и на ПП.

“Мантинелите струват със 17% по-евтино, отколкото ако бяхме довършили голямата обществена поръчка”, каза министър Шишков и обясни, че договорът е инхаус възлагане от пътната агенция към “Автомагистрали”. “Това е ролята на държавната фирма - да помага в кризисни моменти”, каза още той.

До кризата се стигна, след като предходните 4-годишни договори за монтиране на предпазни съоръжения по пътищата изтекоха и кабинетът “Желязков” обяви в края на миналата година поръчка за същата дейност за още 4 години. Тя обаче се забави - първоначално заради жалби от участниците в нея, а впоследствие заради прекалено високи цени процедурата бе прекратена. Междувременно вътрешният министър Иван Демерджиев заяви от парламентарната трибуна, че фирма, която години наред е доставяла и монтирала мантинели, е плащала чрез друга фирма самолетни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Който пък поиска оставката му - неговата и на премиера Румен Радев, ако не докажат тези твърдения.

От ГЕРБ настоятелно поискаха по време на контрола от министър Шишков да покаже с какви сертификати за съответствие разполага турският производител и за какви количества е договорът. Шишков обеща да публикува сертификатите. Междувременнo обаче самата фирма - Kirac Galvaniz, разпрати по-рано през деня изявление до медиите, в което изброи всички сертификати и призова името ѝ да не се използва за спекулации.

Николай Нанков от ГЕРБ обърна внимание, че според предпоследния пакет от европейски санкции срещу Русия от 1 юли тази година страните членки нямат право да внасят руска стомана. “Така че би било адекватно да се провери от каква стомана точно са произведени тези мантинели”, каза той.