КТ "Подкрепа" не са съгласни с формулата за минималната заплата, ощетявала хората

Ние от КТ „Подкрепа" не сме съгласни с формулата за изчисляването на минималната работна заплата. Тя ощетява хората. Това заяви главният икономист на синдикалното дружество Атанас Кацарчев пред NOVA NEWS.

Според него образуването ѝ не работи за следващата година по настоящия механизъм, тъй е замразена системата, която е била предвидена в Кодекса на труда и там е останал само един текст – правителството да определя размера ѝ.

„Това, което „договаряме" за следващата година е да има механизъм и да измислим заплатата за 2028 година. Това, което имаме като информация е да бъде около 660 евро за 2027 г., но социалният министър Ефремова каза, че ще се бори да е 672 евро", каза още той.

„При нас има голямо натрупване – освен за МРЗ, така и за отнемането на правата на хората, работещи на половин ден, както и реформите в детското и училищно образование. Нашите структури са пуснали предложенията какво трябва и какво не трябва да се прави. Всичко зависи от това какво ще има в бюджета", обясни Кацарчев.