Страните от МАЕ са готови да освободят допълнителни петролни резерви

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Държавите членки на Международната агенция за енергията (МАЕ) са готови да освободят допълнителни количества от стратегическите си петролни резерви, включително дизелово гориво, ако това се окаже необходимо, съобщи организацията след днешната среща, цитирана от Франс прес.

Страните разполагат общо с около 1,1 млрд. барела петрол в стратегически резерви, от които над 200 млн. барела са дизелово гориво, съобщи БТА.

Държавите са готови „да освободят допълнителни количества от тези резерви на пазара, ако и когато това се окаже необходимо“, посочи МАЕ. Те са подкрепили и приоритетното освобождаване на дизелово гориво, доколкото е възможно, заради напрежението на световните пазари на горива.

До момента са освободени около 325 млн. барела петрол от общо 400 млн. барела, които 32-те държави членки на МАЕ поеха ангажимент да пуснат на пазара през март. Някои страни са освободили „по-големи количества“ от първоначално договорените, отбелязва агенцията.

Според МАЕ пълното изпълнение на все още неизпълнените ангажименти за освобождаване на резерви би могло да добави около 100 млн. барела на пазара.

Следващата седмица е планирана нова среща на държавите членки за оценка и обсъждане на развитието на ситуацията.

В петък страните от Г-7 се споразумяха за „координирано от МАЕ освобождаване на 100 млн. барела петрол, което ще започне незабавно“, на фона на високите цени на горивата на световните пазари заради конфликта в района на Персийския залив и блокирането на Ормузкия проток.

Износът на суров петрол от държавите от Близкия изток, с изключение на Иран, миналата седмица е надхвърлил равнищата отпреди войната, според данни на компанията за проследяване на корабоплаването „Кеплер“ (Kpler). Въпреки възстановяването на износа пазарът на рафинирани петролни продукти, включително дизелово гориво, продължава да изпитва недостиг.

Междувременно Франция ще освободи 10 млн. барела дизелово гориво от стратегическите си резерви, съобщи радио „Франс енфо“, цитирано от Ройтерс.