Европейските борси затвориха предимно със спадове

Основните европейски фондови пазари приключиха днешната търговия предимно с понижения на фона на растящите цени на петрола и високата доходност на държавните облигации, особено на френските дългови книжа. Банковите и технологичните акции бяха сред най-силно засегнатите, предадоха ДПА и Франс прес.

Водещият индекс на еврозоната EuroStoxx 50 се понижи с 1,47 на сто до 6180,29 пункта, след като по време на сесията достигна най-ниското си равнище от средата на юни.

Във Франкфурт DAX прекъсна серията от три поредни сесии на растеж и загуби 1,35 на сто до 25 104,36 пункта. Индексът на средните германски компании MDax спадна с 1,41 на сто до 30 112,41 пункта.

В Лондон ц100 се понижи с 0,79 на сто до 10 458,50 пункта. Швейцарският SMI се повиши с 0,14 на сто до 13 808,42 пункта, подкрепен от поскъпването на акции на големи компании от сектори, по-слабо чувствителни към икономическите колебания.

Парижкият CAC 40 изтри 95,86 пункта или 1,22 на сто до 7769,21 пункта. Общоевропейският индекс Stoxx 600 също е надолу - с 6,38 пункта или 1 на сто до 630,25 пункта, пише БТА.

Доходността по френските държавни облигации отново рязко се повиши, след като вчера отбеляза значително понижение. Доходността по 10-годишните френски облигации (OAT) нарасна с 15 базисни пункта до 4,897 на сто, съобщи икономическото издание "Бурсие".

В същото време доходността по 10-годишните германски държавни облигации (Bund) се повиши с 3,5 базисни пункта до 3,510 на сто. Така разликата в доходността (спред) между френските и германските 10-годишни облигации, които служат като референтен показател за еврозоната на пазара на държавни облигации, се разшири до близо 140 базисни пункта, което е увеличение с 11,7 базисни пункта - най-високото равнище от дълговата криза във валутната зона през 2011 г.

Разширяването на спреда се дължи основно на продължаващите опасения за влошаването на бюджетното положение на Франция в навечерието на президентските избори догодина.

Във Виена ATX загуби 2,65 на сто до 6611,99 пункта след три поредни дни на повишения. Въпреки спада индексът остава с около 24 на сто над равнището си от началото на годината.

„Ситуацията на пазарите на облигации все повече тревожи инвеститорите“, заяви Андреас Липков, анализатор в „Си Ем Си Маркетс“ (CMC Markets). Според него съчетанието с високите цени на енергията може да засили натиска върху пазарите на акции.

Управителят на френската централна банка Еманюел Мулен заяви пред радио „Франс ентер“, че Франция се намира в рискова зона по отношение на бюджетния дефицит. По думите му бюджетният план за 2027 г. ще бъде определящ за успокояването на финансовите пазари. От частната банка „Мерк Финк“ (Merck Finck) предупредиха, че рисковете, свързани с държавния дълг в Европа, все още се подценяват.

Инвеститорите проявиха предпазливост и преди предстоящия сезон на тримесечните финансови отчети. Макар американските S&P 500 и Nasdaq 100 да достигнаха рекордни равнища вчера, според Липков ръстът все повече зависи от малък брой големи технологични компании. При приключването на европейската сесия Dow Jones се понижаваше с близо 1 на сто.

На германския пазар акциите на „Мерцедес-Бенц“ (Mercedes-Benz) загубиха 2,1 на сто след данните за продажбите през третото тримесечие, показали нов силен спад в Китай. Книжата на „Порше“ (Porsche AG) приключиха с умерено повишение след значителни колебания. Производителят на спортни автомобили представи планове за намаляване на разходите и по-силен фокус върху модели с висока рентабилност.

Информацията на Блумбърг, че ЕС подготвя мерки за ограничаване на вноса на китайски хибридни автомобили, подкрепи автомобилния сектор само временно. Липков предупреди за възможни ответни действия от Китай.

При технологичните компании реализирането на печалби и предпазливостта преди отчетите на големи азиатски производители оказаха натиск върху котировките. „Инфинеон“ (Infineon) поевтиня с 5,8 на сто, а „Зюс Микротек“ (Suss Microtec) беше най-слабо представилата се компания в MDax със спад от 9,3 на сто.

Акциите на „Фрезениус Медикал Кеър“ (Fresenius Medical Care) загубиха близо 7 на сто след неочаквана смяна в ръководството. Онлайн аптеката „Редкеър Фармаси“ (Redcare Pharmacy) оглави повишенията в SDax с ръст от почти 11 на сто, подкрепена от положителни оценки на анализатори след повишаването на прогнозите на компанията.

Във Виена банковите акции бяха под силен натиск. „Ерсте груп“ (Erste Group) загуби 4,9 на сто, „БАВАГ“ (BAWAG) бе надолу с 3,8 на сто, а „Райфайзен банк интернешънъл“ (Raiffeisen Bank International) - с 3,9 на сто.

Сред останалите големи австрийски компании „Андриц“ (Andritz) отчете спад с 4,3 на сто, „Фьосталпине“ (Voestalpine) с 3,6 на сто, „Винербергер“ (Wienerberger) с 3,5 на сто, А „А Те унд Ес“ (AT&S) с 2,9 на сто. Акциите на О Ем Ви (OMV) поскъпнаха с 2,4 на сто.