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Експерт: В София има 230 хил. празни апартамента, в четирите големи града - 500 хил.

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Мартин Сребров Снимка: Фейсбук

В инвестиционното направление имаме спад около 40% на продажбата на имоти. Това обясни експертът Мартин Сребров по Нова тв, коментирайки пазара на имоти. "Последните две-три години хората купуваха имоти без да ги правят нищо. През 2021 г., когато беше последното преброяване, стана ясно, че в София празни са 230 хил. апартамента. В четирите големи града има 500 хил. празни апартмента", добави той. 

При жилищата, които се купуват, за да се живее в тях, делът обаче расте, обясни експертът. Това било така, защото всяка средваща година все повече хора си сменяли предпочитанията какво им трябва и това водило до повече сделки. 

"Има две направления, на които не можем да влияем. Едното е безработицата. Изкуственият интелект ни подсказва, че това може и да не е така още дълго. Не можем да влияем и на достъпността на покупка, която идва от кредитите", обясни Сребров. 

Двете неща, на които обаче може да се влияе, били  тези необитаеми жилища, които са много, да влязат на пазара. "Абсолютен проблем е това нещо", добави експертът.  Повишаването на данъчните оценки нямало до промени проблема. "Трябва да има данък на необитаем апартамент.  Втората причина е разрешенията за строеж", обобщи Сребров.

Мартин Сребров Снимка: Фейсбук

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