Петролът мина 100 долара за барел

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия на фона на продължаващите опасения за доставките от ключовия производствен регион на Близкия изток, след увеличаване на атаките срещу корабоплаването в Персийския залив и Ормузкия проток, докато САЩ ограничиха добива заради приближаващ ураган, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 2,28 долара или 2,28 на сто до 102,28 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол WTI поскъпна с 1,66 долара или 1,88 на сто до 89,94 долара за барел.

Вчера цените се понижиха, след като Международната агенция по енергията (МАЕ) се договори да ускори освобождаването на петролни запаси и да даде приоритет на доставките на дизелово гориво по план, започнат през март. Правителствата се стремят да се справят с рекордните цени на горивата и нарушенията на доставките, причинени от войната с Иран.

Заплахите за превоза на петрол в Персийския залив и Ормузкия проток, през който преди войната са преминавали количества, равни на около 20 на сто от световните доставки на петрол и горива, са се увеличили през октомври, докато конфликтът между САЩ, Израел и Иран навлиза в осмия си месец.

Атаките срещу танкери, преминаващи през Ормузкия проток, са достигнали миналата седмица най-високото си равнище за която и да е седмица от началото на войната с Иран. Това се случва на фона на увеличаването на износа от производителите от Персийския залив. Повече суров петрол вече напуска региона, но при по-високи разходи и рискове за товарите и екипажите.

При последната атака танкер северно от Катар е бил ударен от няколко снаряда, при което има жертви, съобщи в сряда британската агенция за морски търговски операции.

„Честотата на иранските атаки срещу кораби сега е най-висока от началото на войната и вероятно ще се увеличава още", заяви Саул Кавоник, ръководител на енергийния сектор в „Ем Ес Ти Маркий" (MST Marquee). По думите му ограничените потоци на петролни продукти, изключително високите логистични разходи и високата вероятност от ескалация от страна на Иран поддържат цените високи.

Анализаторът на „Ей Ен Зет" (ANZ) Даниел Хайнс заяви, че освобождаването на петрол от МАЕ вероятно ще включва количества, които вече са били част от първоначалния план за освобождаване на 400 милиона барела в началото на конфликта в Близкия изток. Според него това не изглежда като допълнително изчерпване на стратегическите запаси.

„В крайна сметка освобождаването на стратегически запаси може временно да увеличи доставките, но не създава нов производствен капацитет", каза Хайнс.

Цените на петрола се подкрепят и от ограничаването на добива в САЩ, тъй като ураган се приближава към офшорните производствени райони в Мексиканския залив.

„Шел" (Shell) и „Шеврон" (Chevron) съобщиха в сряда, че ограничават офшорните операции в залива заради приближаването на урагана „Исаяс". Към сряда производителите на петрол и природен газ в Мексиканския залив са спрели около 25,08 на сто от текущия добив на петрол и 16,37% от добива на природен газ заради бурята, според Управлението за управление на морските минерали.

Данните за запасите в САЩ, които са и най-големият потребител на петрол в света, също подкрепиха цените. Запасите от суров петрол са намалели с 3,2 милиона барела до 424,1 милиона барела през седмицата до 2 октомври, съобщи Управлението за енергийна информация (EIA). Анализаторите, анкетирани от Ройтерс, очакваха спад от 1,7 милиона барела.

Запасите от дестилатни горива, включително дизелово и реактивно, са намалели с 42 000 барела до 105,14 милиона и са значително под равнищата за това време на годината през последните пет години, предава БТА.