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Eдна от водещите агенции за кредитен рейтинг - Fitch Ratings, повиши перспективата пред рейтинга на най-големия български застраховател по приходи - ЗД Евроинс АД, от „стабилна“ на „положителна“, като същевременно потвърди текущата оценка ‘BB-’.

Преди година агенцията увеличи оценката на компанията от ‘B+’ на ‘BB-’ със стабилна перспектива. Сега перспективата вече е положителна, което отразява повишаващата се капиталова стабилност и подобряващите се практики при формирането на резервите на дружеството, както и водещата позиция на застрахователя на българския пазар.

Подобрената перспектива следва процеса на преструктуриране на групово ниво през втората половина на 2026 г., в резултат на което собствеността в Евроинс беше прехвърлена от Еврохолд България АД на мажоритарния акционер на холдинга - Старком Холдинг АД. Публичният холдинг от своя страна придоби от Старком бизнеса с производство и съхранение на възобновяема енергия на Соларс Енерджи АД и се превърна в изцяло енергиен холдинг.

Основните акценти в доклада на Fitch за повишената перспектива:

Подобрени оперативни резултати и рентабилност: Оперативните резултати продължават да се повишават през първото полугодие на 2026 г. с комбиниран коефициент от 91% (по изчисления на Fitch) след отчетена нетна печалба от 9.61 млн. евро за 2025 г. (спрямо 2.86 млн. евро за 2024 г.).

Оперативните резултати продължават да се повишават през първото полугодие на 2026 г. с комбиниран коефициент от 91% (по изчисления на Fitch) след отчетена нетна печалба от 9.61 млн. евро за 2025 г. (спрямо 2.86 млн. евро за 2024 г.). По-висока капиталова база: Собственият капитал нараства до 117.6 млн. евро в края на 2025 г. след увеличение на акционерния капитал, а покритието на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) е 141% в края на 2025 г. и 129% към първото полугодие на 2026 г.

Собственият капитал нараства до 117.6 млн. евро в края на 2025 г. след увеличение на акционерния капитал, а покритието на капиталовото изискване за платежоспособност (SCR) е 141% в края на 2025 г. и 129% към първото полугодие на 2026 г. Повишена адекватност на резервите: Динамиката на резервите се влияе положително от стратегическия фокус на застрахователя върху рентабилността и по-ефективните практики за формиране на техническите резерви, като през последните години на ниво цялостен портфейл не са регистрирани отрицателни промени в резервите.

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