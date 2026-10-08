Избраха управляващ директор на Световната банка

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Президентът на Световната банка Аджай Банга обяви назначаването на Давид Вайан за управляващ директор на международната финансова институция, който ще заема позицията и на финансов директор.

Вайан е прекарал две десетилетия в „Бе Ен Пе Париба" (BNP Paribas), където е ръководил финансови и стратегически дейности и е структурирал сделки на капиталовите пазари за финансови институции, правителства и централни банки.

Като финансов директор той ще отговаря за финансовото управление, финансовите операции и управлението на риска в групата, която работи в над 100 развиващи се страни. Той ще ръководи облигационното финансиране на Международната банка за възстановяване и развитие, Международната асоциация за развитие и Международната финансова корпорация, които през финансовата 2026 г. са набрали близо 82 млрд. долара от международните капиталови пазари.

Досега Вайан е бил глобален ръководител на финансите, стратегията и инвестиционните участия в „Бе Ен Пе Париба Асет Мениджмънт" (BNP Paribas Asset Management). Той е ръководил придобиването на „Акса Инвестмънт Мениджърс" (AXA Investment Managers) за 5,1 млрд. евро.

Преди това е бил управляващ директор и ръководител на банковия бизнес за Европа, Близкия изток и Африка в „Бе Ен Пе Париба Корпорейт енд Инститюшънъл Банкинг" (BNP Paribas Corporate and Institutional Banking). По-рано е работил в „Банк дьо Франс" (Banque de France - централната банка на Франция), а кариерата му е започнала като адвокат.

Давид Ваян заменя Аншула Кант, която заемаше поста управляващ директор и главен финансов директор на Световната банка от октомври 2019 г