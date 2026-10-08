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Между 70 000 и 500 000 евро могат да получат български проекти от ЕКА

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Николай Карамихов СНИМКА: Пресцентър на министерството на иновациите и дигиталната трансформация

МИДТ и Европейската космическа агенция проведоха информационни дни в София с близо 100 участници и дадоха насоки как да кандидатстват за финансиране

Между 70 000 и 500 000 евро могат да получат български проекти в сектор „Космос" по Дванадесетата тръжна процедура на Европейската космическа агенция (ЕКА). Това стана ясно по време на информационните дни, проведени на 6 и 7 октомври 2026 г. в София тех парк. Събитието беше организирано от министерството на иновациите и дигиталната трансформация и ЕКА.

Близо 100 български компании, стартъпи, научноизследователски организации и университети с интерес към космическия сектор се запознаха с възможностите за финансиране, които предлага процедурата, както и с условията и изискванията за кандидатстване. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Експерти от Агенцията представиха ключови насоки за подготовката на проектни предложения и дадоха практически съвети на участниците за разработването на качествени и конкурентоспособни проекти, съобразени с изискванията на процедурата.

В рамките на първия информационен ден заинтересованите компании имаха възможност да проведат индивидуални срещи с представители на Европейската космическа агенция и да обсъдят конкретните си проектни идеи и възможности за кандидатстване.

Вторият ден беше посветен на специализирано обучение, насочено към подготовката и подаването на проектни предложения по възможностите, предоставяни от ЕКА. Участниците получиха допълнителни практически насоки за процеса на кандидатстване и за успешното структуриране на своите предложения.

Експертите от ЕКА информираха, че процедурата им ще бъде отворена от 15 октомври, като кандидатстването ще бъде възможно до 26 ноември 2026 г.

Информационните дни са част от мерките на МИДТ за насърчаване на участието на българския бизнес и научноизследователската общност в европейските космически програми и за създаване на повече възможности за развитие на български технологични и иновативни решения в сектора.

В събитието участваха директорът на дирекция „Иновационна политика и предприемачество" в МИДТ Николай Карамихов, представители на академичните среди, бизнеса и други.

Николай Карамихов СНИМКА: Пресцентър на министерството на иновациите и дигиталната трансформация

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