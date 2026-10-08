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До 2 ноември се декларират дължими данъци за третото тримесечие на 2026 г.

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НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

Предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица по извънтрудови правоотношения наем и/или от други източници, и са задължени по закон да удържат авансов данък върху тях, подават електронно декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО до 31 октомври за дължими данъци за третото тримесечие на 2026 г. Тъй като последният ден на октомври се пада в събота, срокът за деклариране се удължава до 2 ноември, понеделник. Физическите лица също декларират дължими данъци до тази дата, когато платецът на дохода също е физическо лице. Това съобщиха от пресцентъра на Националната агенция за приходите. 

Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица (например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения и други). По този ред се декларират и окончателните данъци върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, разпределени на местни и чуждестранни физически лица, на чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим, и на местни юридически лица, които не са търговци, включително общини.

Със същия формуляр предприятията, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, обявяват в НАП и данни от текущата си счетоводна отчетност към края на трето тримесечие на 2026 г. Необходимо е те да обявят наличните парични средства в касите, размера на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици - физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол и други, когато общият им размер към края на тримесечието надхвърля 25 564,59 евро.

Информация за попълване декларациите и внасяне на суми към бюджета, може да се получи в сайта на приходната агенция или на телефона на НАП - 0700 18 700 (на цена, според тарифата на съответния оператор).

НАП СНИМКА: Фейсбук/НАП - Национална агенция за приходите

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