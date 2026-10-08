Обрат в Брюксел: Хибридите остават след 2035 г., обсъждат за 20% коли с бензинов двигател

Политическият дебат за бъдещето на автомобилната индустрия в Европейския съюз претърпява обрат. След като през декември 2025 г. беше постигнато споразумение, с което Европейската комисия ревизира плановете си и обяви, че очаква значителен дял от новите автомобили да останат с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) до 2035 г., в Брюксел се оформя още по-сериозно настъпление в защита на традиционните мотори.

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) настоява за допълнително разхлабване на мерките. Членът на Комисията по транспорт Йенс Гизеке заяви пред германското списание Der Spiegel, че евродепутатите от ЕНП натискат за фиксиране на целта за намаляване на CO2 емисиите на 80% спрямо нивата от 2021 г.

В конкретни измерения това означава, че вместо пълна забрана, цели 20% от новите автомобили на пазара след 2035 г. ще могат да бъдат стандартни ДВГ модели и модерни хибриди.

Поддръжниците на тази идея аргументират позицията си с бързото развитие на технологиите и прогнозират, че до 2035 г. на пазара ще има изобилие от екологично чисти горива и материали. Според тях това ще даде огромен пазарен шанс на конвенционалните двигатели в сравнение с по-строгото предложение на Комисията за 90% намаление на емисиите, превръщайки тоталната забрана за коли с ДВГ в минало.

Гласуването на т.нар. "Автомобилен пакет", което трябваше да се проведе в Транспортната комисия на 5 октомври в Брюксел, беше официално отложено с около две седмици по инициатива на ЕНП. Причината е, че политическите групи в центъра (консерватори, социалдемократи и либерали) все още не могат да постигнат консенсус за точния обхват на разхлабването.

Финалното гласуване на предложението в пленарната зала на Европейския парламент е планирано за 23 ноември.