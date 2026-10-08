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Близо 100 фирми получават 61,5 млн. евро за укрепване на отбранителния капацитет

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Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) СНИМКА: 24 часа

Близо 100 български компании ще получат 61,5 млн. евро за модернизация на производствата на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба. Подкрепата е осигурена по процедура по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията", управлявана от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

По мярката кандидатстваха близо 200 микро-, малки, средни и големи фирми. Те можеха да заявят безвъзмездна помощ от 51 129 евро до 3,6 млн. евро. С европейските средства ще могат да се купуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау.

Целта е предприятията да подобрят промишления си капацитет в производството на продукти за отбраната и изделия с двойна употреба. Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и т.н. По процедурата ще се финансират и строително-монтажни работи, като те не могат да надхвърлят 50% от общите разходи по съответните проекти. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на иновациите и дигиталната трансформация. 

Одобрените компании ще бъдат поканени от Изпълнителната агенция към МИДТ за подписване на договори. Пълният списък на фирмите можете да видите тук

Поради големия брой класирани в резервните списъци проектни предложения Управляващият орган ще обсъди възможностите за осигуряване на допълнителни средства за увеличаване на бюджета по процедурата.

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) СНИМКА: 24 часа

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