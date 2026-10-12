Дори в кризисната 2009 г. са вписани повече продажби. Варна е с над 26% надолу, а София и Пловдив също губят над една пета от сделките си.

Броят на осъществените сделки току-що удари дъното. Не става дума просто за „леко охлаждане“ - спадът вече е сериозен и се усеща във всички големи градове. През третото тримесечие на 2026 г. в България са вписани едва 45 312 продажби, с цели 22,12% по-малко спрямо миналата година. За 12 месеца от пазара просто изчезнаха 13 000 сделки. И ето най-тежкото сравнение: дори в най-черната 2009 г. са били вписани повече продажби - 45 610. Днес пазарът е по-слаб от кризата, която всички помним като кошмар.

Сделките в големите градове са на червено

Цифрите са безмилостни. Варна е надолу с 26,28%, от 3870 сделки през миналото трето тримесечие до 2853 сега. Пловдив следва веднага с минус 23,91%. София губи 1956 сделки само за година и е с 21,17% надолу. Бургас се държи „най-добре“, но и там спадът е двуцифрен - 14,32%. Четирите големи града едновременно са на червено. Това не е локален проблем. Това е общ отлив на купувачите.

А цените? Ето го големия скандал. Докато сделките се топят, високи цени на имотите продължават да стоят упорито. Според данни от имотния портал Реалистимо средната офертна цена в София е около 2700 евро на квадратен метър, във Варна - 1960 евро, в Бургас - 1830 евро, а в Пловдив - 1590 евро. Купувачите бягат, а продавачите все още живеят в 2025-а. Разминаването е толкова голямо, че пазарът изглежда все по-абсурден.

Ипотеките обаче устояха на спада

Докато продажбите падат с над 22%, ипотеките намаляват с едва 0,69%. В Пловдив продажбите са надолу с почти 24%, а ипотеките само с 1,37%. В Бургас спадът при кредитите е 2,6%, в София - 7,63%. Варна обаче и тук е на дъното - там кредитите намаляват с цели 9,69%.

2025 беше годината на паниката, а сега плащаме сметката

Миналата година всички се хвърлиха да купуват. Страх от еврото, страх от ново поскъпване, „имотът е най-сигурното място“. Хората купуваха апартаменти още на зелено и новото строителство формира 40% от пазара в София през 2025. Сега се оказва, че част от търсенето просто е било изтеглено напред. Но вместо да се върнем към нормалните нива от 2023-2024, пазарът проби дъното на 2009 г.

Купувачите започнаха да сравняват, да питат, да отказват. Локация, строител, реална цена на квадрат - отново имат значение. А надценените проекти? Те може да са първите, които ще усетят, че купувачът от 2026 г. вече не е същият наивник.

Има и една още по-неудобна истина

Докато продавачите продължават да държат високи цени, а сделките се топят, все повече хора започват да се питат дали не сме на прага на нещо по-дълготрайно от обикновена пауза. Ако купувачите са се отдръпнали не заради временно изчакване, а защото просто вече не вярват, че цените ще растат вечно, тогава натискът върху продавачите може да стане много по-силен, отколкото някой е готов да признае в момента. Това важи с особена сила за имотите в София.

Предстои и най-страшният тест. Четвъртото тримесечие традиционно е най-силното за имотния пазар. Ако и тогава сделките останат на сегашните ниски нива, натискът върху цените ще стане неудържим. Продавачите вече няма да могат да се правят, че нищо не се случва. И именно тази неизвестност прави сегашната ситуация толкова напрегната - никой все още не знае дали дъното вече е достигнато, или тепърва предстои да го видим.