Обновяването на електроенергийната инфраструктура, модернизацията и дигитализацията на мрежата с цел повишаване на надеждността на електрозахранване бяха сред основните теми на работна среща днес на ръководството на Електрохолд с областния управител Иван Петков и кметове на общини в област Плевен.

„Част от мрежата в областта е изграждана в условия, много различни от днешните. Потреблението се променя, увеличава се използването на електроенергия за транспорт, отопление и охлаждане. Присъединяват се все повече производители на възобновяема енергия и системи за съхранение. Едновременно с това зачестяват екстремните метеорологични явления – тежък сняг, силен вятър, наводнения, високи температури. Всичко това налага сериозни инвестиции в мрежата за постигане на по-високи възможности за мониторинг и управление на съоръженията. Затова през тази година осигурихме инвестиции в размер на 5 000 000 евро за електроразпределителната мрежа в област Плевен“, каза инж. Радослав Цветков, изпълнителен директор на ЕРМ Запад, част от групата Електрохолд.

През 2026 г. ЕРМ Запад вложи 1.8 млн. евро за нови съоръжения, реконструкция и автоматизация на мрежите средно и ниско напрежение в областта. Други 1.5 млн. евро са предвидени за умни електромери и изнасяне на електромерни табла. За втора поредна година дружеството осигурява близо 2 млн. евро за съоръжения за присъединяване на потребители и производители на електроенергия към мрежата в област Плевен.

По време на срещата инж. Виктор Станчев, главен оперативен директор на ЕРМ Запад, запозна местните власти със значими проекти на дружеството в областта. Сред тях са нови кабелни и въздушни електропроводни линии за 670 000 евро в общини Плевен, Червен бряг, Долни Дъбник и Кнежа; нови трафопостове на стойност 430 000 евро в община Плевен; реконструкция на мрежа ниско напрежение в общини Плевен, Левски, Никопол и Гулянци за 133 000 евро. Осъществените дейности по електроразпределителната мрежа средно и ниско напрежение значително увеличиха надеждността на електрозахранването и осигуриха възможност за по-бързо локализиране и отстраняване на аварии, отбеляза Виктор Станчев.

По време на срещата беше засегната и характерната за последните години тенденция за нарастване на популацията на определен вид гълъби в област Плевен и промяната в сезонните им местообитания, което оказва влияние върху експлоатацията на електропроводите. Постигната бе договореност между ръководството на ЕРМ Запад и представителите на местните власти за сътрудничество при кастренето на растителността около електропроводи в населените места и за възстановяване на тротоарните настилки след ремонтите.

Срещата в Плевен е част от комуникацията на Електрохолд с представители на местната власт в Западна България. Целта е да бъдат обсъдени конкретни потребности на населените места и възможностите за задълбочаване на сътрудничеството с общините и областните администрации.