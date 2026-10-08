Шефката на КЗП прави днес приемна за потребители в София

Изнесената й приемна в Благоевград ще бъде на 14 октомври, сряда

Днес председателят на Комисията за защита на потребителите (КЗП) Мая Манолова прави първата от редовните си приемни за потребители. Приемната ще се проведе от 15:00 ч. в сградата на КЗП в София на ул. „Врабча" 1, ет. 4. Това съобщиха от пресцентъра на Комисията за защита на потребителите.

Записали са се граждани с различни потребителски въпроси – от оспорване на битови сметки и начислени разходи от мобилни оператори, през спорни клаузи и общи условия в договори, сигнали за нелоялни търговски практики, проблеми с онлайн покупки, рекламации на продукти и др.

До края на месец октомври Манолова ще направи и втора приемна в София. Датата и часовете ще бъдат обявени допълнително.

На 14 октомври, сряда, тя организира и изнесена приемна за потребители в Благоевград. Приемната ще се проведе на 14 октомври, сряда, от 13:30 ч. в офиса на Териториалния отдел на КЗП – Благоевград на ул. „Тодор Александров" № 23. Записванията за приемната в Благоевград могат да се правят от днес на тел. 02/ 9330 577 – М. Колева и Е. Палпурина.

КЗП напомня, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча" N 1, на партерния етаж, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч.

Потребителите извън столицата могат да подават жалби и в териториалните отдели на КЗП в страната, чиито адреси са публикувани на сайта на Комисията - Контакти • КЗП.