Роботаксито Yoyo превръща изкуствения интелект в шофьор!

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Китайският производител на електромобили XPENG официално представи своята специализирана марка за автономна мобилност Xpeng Yoyo. Името на бранда символизира безгрижно пътуване, а англоезичното му звучене цели директна глобална разпознаваемост.

За разлика от досегашните практики в индустрията, при които съществуващи серийни автомобили се модифицират ръчно с добавяне на скъпо оборудване, Xpeng Yoyo е проектирано като първото в Китай изцяло фабрично сглобено роботакси, слизащо директно от заводската конвейерна линия.

Базирано на флагманската SUV платформа Xpeng GX, превозното средство покрива критериите за автономност от Ниво 4.

Технологичното ядро на системата е моделът от второ поколение VLA 2.0 (Vision-Language-Action). Този end-to-end изкуствен интелект обединява компютърното зрение, езиковото разбиране и реалното управление в една обща невронна мрежа, имитирайки човешкия начин на мислене.

Системата работи по изцяло зрителен модел и функционира без скъпи LiDAR сензори и предварително заснети карти с висока разделителна способност, което драстично намалява производствените разходи. Изчислителната мощ се осигурява от 4 собствени чипа Turing AI, генериращи общо 3000 TOPS мощност. Това позволява време за реакция на изкуствения интелект под 80 милисекунди, което е многократно по-бързо от човешки рефлекс.

За сигурността на пътниците автомобилът е снабден с 6 нива на софтуерно и хардуерно резервиране по авиационен стандарт, гарантиращо безопасно спиране при отказ на някоя система.

Проектът вече премина фазата на вътрешни тестове в Гуанджоу с над 2200 успешни пътувания и компанията отвори онлайн регистрация за външни потребители. Предвижда се мащабно пускане на пътнически услуги без шофьори за безопасност през 2027 г., последвано от пускане на роботаксито в Европа и Близкия Изток.