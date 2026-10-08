Белгия слага автоматични дрегери на паркинг бариерите!

Белгийското правителство подготвя мащабни реформи в правилата за движение по пътищата, насочени към драстично намаляване на инцидентите и повишаване на безопасността. Промените се правят заради тревожната статистика на института по пътна безопасност Vias, която отчита 6% ръст на смъртните случаи по белгийските пътища през първото шестмесечие на тази година.

Данните показват, че шофьорите на възраст между 18 и 25 години са изложени на двойно по-висок риск от тежки произшествия при наличие на алкохол в кръвта (между 0,5 и 0,8 промила) в сравнение с по-опитните водачи.

В отговор на тези цифри от 2027 г. в страната се въвежда на практика нулева толерантност към алкохола за младите шофьори. Всички, които притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство от по-малко от три години, ще бъдат предмет на строго ограничение от едва 0,2 промила. Тази мярка изравнява белгийското законодателство с вече действащите правила в съседна Нидерландия.

Белгийските власти проучват и въвеждането на иновативни технологични бариери срещу шофирането в нетрезво състояние. В момента в страната се тества система от автоматизирани дрегери на изходите на обществените паркинги. Преди напускане на обекта шофьорите ще бъдат задължени да направят тест за алкохол, като при положителен резултат бариерата ще остане спусната. Тази практика вече функционира успешно на определени фериботни терминали в Швеция, а Белгия обмисля да я приложи масово както по паркинги, така и в зоните на големи обществени събития и фестивали.

Контролът над поведението на пътя ще се разшири и чрез внедряването на интелигентни камери. Новата технологична система ще има за цел да засича автоматично използването на мобилни телефони от водачите по време на движение.

Технологичната модернизация ще засегне и възможностите за проверка на самата полиция. Служителите на реда ще бъдат оборудвани с нови мобилни динометрични стендове. С тяхна помощ на място ще се измерват реалната скорост и мощност на превозни средства от града - електрически тротинетки, велосипеди и мотопеди.