Петролът поскъпва още заради опасенията за нови удари в Близкия изток

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Поскъпването на петрола се ускори днес след съобщения на американски медии, според които САЩ могат да нанесат нов удар срещу Иран преди междинните парламентарни избори, насрочени за 3 ноември, предаде Франс прес.

Цената на барел сорт Брент от Северно море с доставка през декември скочи с 5,09 процента до 105,30 долара.

Американският му еквивалент – сортът WTI с доставка през ноември, прибави 5,12 процента до 92,80 долара, съобщи БТА.

"Белият дом е поискал от Пентагона да изготви варианти за удари срещу ирански цели, които биха могли да бъдат осъществени преди междинните избори, според двама представители на администрацията", съобщи сп. "Атлантик".

Окончателното решение все още не е взето, но "ако се възобновят широкомащабни бойни операции, те би трябвало да включват масирани бомбардировки, насочени срещу иранската енергийна и ядрена инфраструктура", добавя електронната медия "Аксиос", позовавайки се на "източници".

Скокът на цените е "премия, свързана с големите заглавия, и засега не се знае нищо конкретно", подчертава Нийл Уилсън, анализатор в "Саксо маркетс" (Saxo Markets).

Информацията трябва да се разглежда в контекста на "усилията за оказване на натиск върху Иран, за понижаване на цените на енергията и за демонстриране на напредък в конфликта преди междинните избори", уточнява Арне Ломан Расмусен, анализатор в "Глоубъл риск мениджмънт" (Global Risk Management).

Цената на петрола се задържа висока и от продължаващото напрежение около Ормузкия проток и сблъсъците между йеменските хуси и Саудитска Арабия.