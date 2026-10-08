Симеон Дянков: В МВР и военното министерството трябва да се съкратят разходите

"В МВР и в министерството на отбраната са огромните разходи, които трябва да се съкратят". Това каза председателят на Фискалния съвет на България Симеон Дянков пред БНР.

Той и уточни, че за покриване на бюджетния дефицит е необходимо съкращаване на разходите.

"Данък "свръхпечалба" за банките е доста добре приет в други държави от ЕС", коментира още Дянков и добави: "В 12 държави от ЕС, което е почти половината, вече има подобен данък "свъхпечалба" върху банките. Някои от тях го изчисляват по един, други - по друг начин. Не следва в България да изпитваме ужас и да имаме диалог дали това е смислено, или - не. Щом в половината държави от ЕС вече има такъв данък, значи е смислено".

"Основната логика на правителство за въвеждането на този данък е търсене на приходи", подчерта Дянков.

"Ако правителството върне назад и това не стане, ще трябва да гледат много по-сериозно разходите", добави той.

"Не трябва да се съкращават разходите за инфраструктура, защото за икономиката те са най-важни", заяви още Дянков.