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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23699710 www.24chasa.bg

Honda тества система за безжично зареждане в движение

Георги Луканов

[email protected]

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Компанията Electreon тества Toyota RAV 4 PHEV над 100 часа на специална писта, покрита с подложки за безжично зареждане.

Honda разработва система за безжично зареждане, която е интегрирана в пътната настилка и ще започне да я тества по обществени пътища от 2027 г.

Японците си сътрудничат по този проект с Taisei, с цел създаване на инфраструктура, която може да пренася електрическа енергия към леки автомобили, камиони и автобуси.

Технологията се основава на специални компоненти, поставени под пътната настилка. Към предавателните блокове е свързана система за захранване с постоянен ток, в която са интегрирани преобразувателят и бобината. В превозното средство е инсталиран съответен приемник, който се намира под него и приема енергията безжично по време на шофиране.

Точката, върху която сътрудничещите си компании работят интензивно, е издръжливостта на системата, тъй като тя трябва да не спира дори на натоварванията от тежки превозни средства с общо тегло приблизително 20 тона.

Ако всичко върви добре, Honda и нейните партньори планират да започнат тестове по обществени пътища от 1 април 2027 г., като целта на системата да достигне до 150 kW мощност.

Компанията Electreon тества Toyota RAV 4 PHEV над 100 часа на специална писта, покрита с подложки за безжично зареждане.

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