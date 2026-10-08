Европейска газова асоциация: ЕС може да покрие търсенето на природен газ през зимата

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Европейският съюз е в състояние да осигури необходимите количества природен газ за зимата, но запасите в европейските газохранилища са на рекордно ниско равнище и ще трябва да бъдат следени внимателно, предупреди днес Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG), цитирана от Франс прес.

„Поддържането на високо ниво на доставките на втечнен природен газ през цялата зима остава от ключово значение“, посочва организацията в доклад, публикуван днес.

Ако доставките на втечнен природен газ останат ограничени, запасите в газохранилищата могат да спаднат значително под 30 на сто до края на зимата. Това би увеличило уязвимостта на газовата система при евентуално настъпване на продължителен студ в края на зимния сезон, предупреждава асоциацията на европейски оператори на газопреносни системи.

Към 1 октомври подземните газохранилища в ЕС са били запълнени средно на 72 на сто - „исторически ниско“ равнище, посочва организацията, като обръща внимание и на последиците от войната в Близкия изток.

Степента на запълване се различава значително в отделните държави. Във Франция газохранилищата са запълнени на около 85 на сто от капацитета им, докато в Германия равнището е едва 59 на сто.

Затова асоциацията призовава за продължаване на запълването с природен газ на хранилищата и за внимателно следене на запасите.

Въпреки ниското им равнище на запасите европейската газова инфраструктура остава достатъчно гъвкава, за да покрие търсенето през зимата, подчертава организацията.

Доставките на втечнен природен газ могат частично да компенсират по-ниските запаси в газохранилищата и да помогнат за покриване на зимното потребление.

Затова е „от съществено значение“ доставките на втечнен природен газ да останат високи през цялата зима, се посочва в доклада.

Организацията посочва и значителни различия между отделните региони. По-големи трудности при осигуряването на достатъчни количества газ могат да срещнат по-специално държавите без излаз на море в Централна и Източна Европа, както и страните от Югоизточна Европа, пише БТА.

В края на септември Европейската комисия заяви, че няма „непосредствен риск за сигурността на газовите доставки“, но предупреди, че тази зима цените могат да бъдат „много високи“ заради войната в Близкия изток.

В края на миналия месец Асоциацията на европейските оператори на газова инфраструктура (Gas Infrastructure Europe – GIE) съобщи, че европейските газохранилища, предназначени да служат като буфер срещу сътресения в доставките и цените на газа през зимните месеци на пиково търсене, са пълни на около 70 на сто от капацитета си - най-ниско ниво от десетилетия и под средната стойност от 85 на сто за последните пет години.