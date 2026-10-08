Над 204 тона стоки от трети държави не са допуснати у нас през септември

През септември в страната не са допуснати 46 пратки с над 204 тона стоки с произход трети държави, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), цитирани от БТА. Това е в резултат на извършения официален ветеринарен и фитосанитарен контрол на одобрените гранични контролни пунктове (ГКП) на територията на България, които са част от дирекция „Граничен контрол" при Централно управление на БАБХ, включително при временно засилен официален контрол и прилагане на спешни мерки за пратки с храни и фуражи от неживотински произход, предназначени за внос в Европейския съюз.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер, домати и нар с установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди, сушени смокини поради замърсяване с охратоксин А и афлатоксини, и фъстъци поради замърсяване с афлатоксини.

При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с лешник, плодове и зеленчуци поради незадоволителна идентификационна проверка, пратка с индийски орехчета поради незадоволителна документална проверка и пратка с дървен опаковъчен материал поради липса на маркировка по стандарт 15 (Международен стандарт за фитосанитарни мерки за регулиране на дървен опаковъчен материал в международната търговия). Отхвърлена е и пратка със селскостопанска техника, поради незадоволителна документална проверка.

В категорията на продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с кисело мляко поради незадоволителна идентификационна проверка, пратки с рибни продукти и с хранителни добавки поради незадоволителна документална проверка.

Създадени са общо 32 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на БАБХ на осемте одобрени гранични контролни пункта е постоянен и цели недопускане на несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, както и гарантиране на безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.

БТА припомня, че през август БАБХ не допусна за въвеждане в страната 30 пратки с над 213 тона стоки с произход от трети държави.