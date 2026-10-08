Заради нови изисквания на ЕС 50 евро отгоре на месец, за да си караш колата (Обзор)

Въвеждат квоти и в транспорта, България и още пет държави искат да се отложат с 2 години

С по около 50 евро на месец, или 606 евро годишно, могат да се увеличат разходите на българско домакинство за бензин и дизел. Причината - новата европейска система за търговия с въглеродни емисии, която ще засегне и транспорта. Това показва проучване на УНСС, представено в четвъртък на международната конференция “Инициатива за енергиен алианс в Централна и Източна Европа”. В нея участваха вицепремиерът Александър Пулев, енергийната министърка Ива Петрова и представители на петролния бизнес от шест държави.

Новото облагане влиза в сила от началото на 2028 г. Според основния сценарий на учените дизелът може да поскъпне със 79 евроцента на литър още тогава. През 2030 г. допълнителното оскъпяване може да достигне 91 цента на литър, на бензина - 78 цента, а на пропан-бутана - 65 цента. Най-тежко ще бъдат засегнати домакинствата със средни доходи и тежестта може да достигне 5% от доходите през 2030 г.

По-скъпият транспорт ще увеличи и разходите на бизнеса, включително за доставка на стоки. Според основния сценарий новата система може да повиши потребителските цени с 4% още през 2028 г. спрямо вариант без нея.

Между 2028 и 2035 г. разходите за въглеродни квоти в България могат да достигнат 27,5 млрд. евро. Част от тези средства обаче ще се върнат в държавния бюджет чрез приходите от продажбата на квоти. Учените оценяват нетната тежест за българската икономика на 9,7 млрд. евро.

Заради тези очаквани ефекти по време на конференцията бе подписано споразумение за енергийна сигурност от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия. С него се иска и ЕК да отложи с две години влизането а новата схема за квотите. Според изследването на УНСС това би намалило плащанията на потребителите с около 3,2 млрд. евро.

Чухме гласа на бизнеса, разбрахме нуждите на индустрията, а като част от мерките отменихме забраната за износ на дизел, без това по никакъв начин да доведе до дефицити на българския пазар, посочи Пулев. По думите му геополитическата несигурност, прекъсването на доставки и ценовият натиск се отразяват пряко както върху домакинствата, така и върху бизнеса. А на сегашното правителство се паднала нелеката задача да търси локални решения за глобални проблеми, което било направено в партньорство и открит диалог с бранша и водещите експерти.

“Ние сме за зеления преход и за всички зелени политики, но те трябва да бъдат реализирани по начин, който не нарушава конкурентоспособността на Европа. Те не трябва да водят до допълнителен ценови натиск, а трябва да бъдат съобразени с нуждите на държавите”, каза още вицепремиерът. И подчерта, че България има възможност да засили ролята си в региона и да защитава по-ефективно интересите на индустрията и потребителите в рамките на Европейския съюз.

