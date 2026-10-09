Пълен резервоар сега струва от 83 до 95 евро

Близо 95 евро струва в момента зареждането на стандартен резервоар от 50 литра с дизел, а за същото количество бензин А-95 шофьорите плащат средно 83 евро. Това показват актуалните данни за цените на горивата в България към 8 октомври.

Средната цена на най-масовия бензин е 1,66 евро за литър, а на дизела падна под 1,90 евро и е 1,89. Пропан-бутанът се продава средно по 0,60 евро, докато метанът струва 1,49 евро за килограм. Разликата между бензина и дизела вече достига 23 евроцента на литър. Така зареждането на 50-литров резервоар с дизел излиза с 11,50 евро по-скъпо от това с бензин.

През последната седмица има леко поевтиняване, но то все още не успява да компенсира увеличението от септември. За последните 30 дни бензинът е поскъпнал с 5,7%, а дизелът - с 4,2%. На седмична база цените им са се понижили съответно с 0,6 и 0,5%.

Още по-ясна е промяната, ако се сравнят цените с края на август. Според седмичните данни, публикувани за Европейската комисия, тогава бензинът е струвал средно 1,57 евро, а дизелът - 1,81 евро за литър. Това означава, че дори след последното поевтиняване 50 литра бензин струват с около 4,50 евро повече, а същото количество дизел - с около 4 евро повече. Въпреки поскъпването България продължава да е сред страните с едни от най-евтините горива в Европейския съюз. Според седмичните данни бензинът у нас е с около 17% под средното равнище, а дизелът - с близо 12%.

В следващите дни обаче се очаква покачване на горивата, след като петролът отново мина границата от 100 долара и в четвъртък се продаваше за над 104 долара за барел.

