Четирима астронавти се завърнаха на Земята след осем месеца в космоса (Видео)

Четирима астронавти се завърнаха днес на Земята след осем месеца на Международната космическа станция (МКС), където бяха изпратени по спешност, за да заменят свой болен колега и останалите членове на неговия екипаж.

Космическата капсула на SpaceX се приводни в Тихия океан край бреговете на Лос Анджелис, с което приключи продължилата месеци мисия на екипажа, съобщава БТА.

Джесика Миър и Джак Хатауей от НАСА, Софи Адено от Европейската космическа агенция и Андрей Федяев от „Роскосмос" напуснаха МКС вчера. Те очакваха с нетърпение срещата със семействата си след дългата раздяла. Завръщането им обаче се забави, тъй като смяната им пристигна с три седмици по-късно заради ремонт на капсулата.

Астронавтите се радваха отново да усетят вятъра по лицата си и да вземат топъл душ, а Софи Адено вече планира да се върне към водните спортове.

„Толкова сме развълнувани да се върнем на планетата Земя след тази невероятна мисия на Международната космическа станция", каза Миър по радиовръзката малко след приводняването. Докато все още беше в орбита, тя описа емоциите на екипажа като „много смесени и вълнуващи" и призна, че на астронавтите ще им липсват „невероятните гледки към родната ни планета".

Миър и нейните колеги излетяха от Земята през февруари, за да заменят четирима астронавти, които бяха върнати предсрочно у дома, след като един от тях – вече пенсионираният астронавт на НАСА Майк Финки – се разболя. Това беше първата медицинска евакуация в 65-годишната история на пилотираните космически полети на НАСА.

По време на престоя си на МКС екипажът стана свидетел и на важни космически събития. Два месеца след пристигането си астронавтите наблюдаваха с гордост как екипажът на мисията „Артемис II" обиколи Луната.

В орбита те отбелязаха и 250-ата годишнина от независимостта на САЩ. По този повод Миър се включи с флейтата си пиколо към оркестъра „Бостън попс" за празничния концерт на 4 юли.

Миър извърши четири космически разходки, докато Адено излезе три пъти в открития космос, за да участва в поддръжката и модернизацията на 28-годишната станция.

Наред с научната и техническата работа астронавтите намираха време и за забавления. Миналия месец те организираха танцово парти, а редовно провеждаха и кулинарни демонстрации, облечени с престилки и готварски шапки.

На борда на МКС остават седем астронавти от САЩ, Русия и Канада. Според данни на НАСА от откриването й през 2000 г. до днес орбиталната лаборатория е посрещнала 298 посетители от 26 държави.