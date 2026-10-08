OpenAI: Русия и Иран използват ChatGPT, за да разпространяват лъжлива информация

Изкуственият интелект вече не се използва само за създаване на фалшиви новини – той помага и на хората зад тях да се представят за журналисти, да изграждат фиктивни мозъчни тръстове и да прокарват пропагандата си в реални медии.

В четвъртък OpenAI съобщи, че е прекратила дейността на две операции за влияние от Русия и Иран, които са използвали ChatGPT и други инструменти с изкуствен интелект, за да създават фалшиви журналистически профили и прикрити мозъчни тръстове. Те са успели да прокарат свои материали и наративи в утвърдени медии, съобщава NBC News.

Една от мрежите, наречена от OpenAI Dark Clark, е свързана с руски представители. Тя се е концентрирала върху влиянието върху политиката и културата в Латинска Америка. Името идва от Миа Кларк – фалшива персона, създадена с помощта на изкуствен интелект, която групата представяла като ръководител на „Център за социални изследвания" (Social Research Center) – уж латиноамерикански мозъчен тръст, използван за разпространяване на пропаганда чрез новинарски публикации.

Основната цел на съдържанието на групата е била да накърни репутацията на Украйна в Латинска Америка. Паралелно с това тя се е намесвала и в остри политически теми в Аржентина и Боливия.

Въз основа на доклади, генерирани чрез ChatGPT, в които оперативните лица са обсъждали заплати на служители, както и решения за наемане и уволнение, изследователите на OpenAI са стигнали до извода, че руснаците вероятно действително са контролирали „Центъра за социални изследвания", вместо просто да работят за него или да го наблюдават.

OpenAI определи случая като „най-сложния опит за създаване и управление на прикрита самоличност", който компанията е прекъсвала през последните две години и половина.

„Наличните доказателства показват, че служителите на ЦСИ в Латинска Америка не са знаели, че работят за руска група", посочи OpenAI. Според компанията, за разлика от друг свързан с Русия „мозъчен тръст", който наскоро е бил разкрит, ЦСИ изглежда е създавал по-голямата част от оригиналното си съдържание чрез привлечени местни служители.

OpenAI посочва няколко проверки на факти и официални опровержения от големи медии и държавни представители в Латинска Америка, които изглежда са били предизвикани от пропагандата на Dark Clark.

През март популярност придоби видео в TikTok, което невярно твърдяло, че правителството на Еквадор използва фиктивни компании, за да набира граждани, които да се сражават на страната на Украйна срещу Русия. Оперативните лица са създали и разпространили фалшиви аудиозаписи, в които украинският консул в Еквадор уж обижда еквадорски граждани.

По време на антиправителствените протести в Боливия през май групата разпространила друг фалшив аудиозапис. В него служител на държавната водоснабдителна компания уж твърдял, че правителството е на път да обяви извънредно положение и да спре водоснабдяването на Ла Пас. Това предизвикало официално опровержение от боливийското правителство.

В доклада не се посочва конкретна руска държавна или разузнавателна структура, която да стои зад операцията. Отбелязва се обаче, че нейните оператори са проявявали особен интерес към „Политология" – организация, смятана за наследник на частната военна компания „Вагнер", ръководена преди това от Евгений Пригожин. Според OpenAI групата е отправяла към нейния модел запитвания за „Политология" „много по-често", отколкото за която и да е друга руска организация.

Иранската кампания е използвала много от същите инструменти с изкуствен интелект, за да предлага статии за войната между САЩ и Иран. Оперативните лица са създали най-малко седем различни фалшиви журналистически профила, чрез които са успели да публикуват десетки материали в легитимни медии. Самите публикации обаче често не са успявали да предизвикат значителен брой коментари или реакции в социалните мрежи.

„Установихме близо 100 статии, публикувани или препубликувани под имената на авторите от тази операция в около дузина онлайн медии по света", съобщи OpenAI. По думите на компанията става дума за малки и средни медии, които обикновено се фокусират върху международни отношения, геополитика и събитията в Близкия изток.

OpenAI заяви, че тази дейност прилича на „търговски субект, който провежда платена кампания за влияние", но не я свърза с конкретен човек, организация или група.

Повечето операции за влияние, проследявани от OpenAI, обикновено имат ограничено въздействие – събират малко органичен интерес онлайн и практически не оказват влияние извън интернет. Кампаниите се оценяват по скала от 1 до 6, като малко от тях получават оценка над 1 или 2.

OpenAI е оценила руската кампания с 5, а иранската с 4. Това означава, че и двете са били значително по-успешни в достигането до широка публика чрез утвърдени медии. Те са предизвикали проверки на фактите и официални опровержения – реакции, които обикновено се появяват, когато даден наратив придобие достатъчно голям мащаб, за да се наложи властите да го опровергават.