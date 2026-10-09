Българката Ангелкова стана посланик на Световния съвет за пътувания и туризъм (Видео)

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Българката Николина Ангелкова стана Посланик на Световния съвет за пътувания и туризъм (WTTC) за Източна Европа на 26-ата Глобална среща в Малта.

Неправителствената организация представлява частния сектор в индустрията и обединява над 200 изпълнителни директори, председатели и президенти на най-големите световни компании в сектора - авиокомпании, хотелиерски вериги, туроператори, круизни линии

"Благодаря на председателя на WTTC Манфреди Лефебре и на президента и главен изпълнителен директор Глория Гевара за високата оценка и оказаното доверие", заяви от Ла Валета Николина Ангелкова, която на три пъти бе министър на туризма от 2014 до 2020 г. Днес тя е член бордовете на различни компании в сектор туризъм и съветник по инвестиции.

"Имам привилегията да съм сред личности с огромен принос за развитието на туризма", допълни тя пред "24 часа".

Ангелкова приема отличието с "гордост и отговорност".

Като посланик на Световния съвет по туризъм и пътувания ще работи за укрепване на международните партньорства.

Форумът в Малта събира над 1000 делегати от цял свят. Сред тях са президентът и министър-председателят на Малта, бившият премиер на Канада Джъстин Трюдо, бившият премиер на Испания Хосе Мария Аснар, европейският комисар по устойчивия транспорт и туризма Апостолос Цицикостас и Ник Адамс, първият специален пратеник на президента на САЩ по туризма.