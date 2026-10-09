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Петролът поевтиня, след като Тръмп заяви, че САЩ няма да нанасят удари по Иран

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Петрол Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Цените на петрола се понижиха днес, тъй като опасенията за доставките от Близкия изток донякъде отшумяха, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната няма да нападне Иран преди междинните избори за Конгреса през ноември, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха със 72 цента или 0,7 на сто до 103,53 долара за барел.

Контрактите за американския суров петрол WTI отстъпиха с 52 цента или 0,6 на сто до 90,97 долара за барел, пише БТА.

Въпреки това цените на Брента се очаква да отбележат седмичен ръст, след като в четвъртък затвориха нагоре с 4 процента заради засилените атаки срещу кораби, превозващи суров петрол от Близкия изток в началото на тази седмица. Цените на WTI се очаква да отбележат лек седмичен спад, дори на фона на прекъсвания в доставките, причинени от ураган, който наближава брега на Мексиканския залив в САЩ – най-големият производител на петрол в света.

Тръмп заяви снощи, че Вашингтон води „продуктивни разговори“ с Иран и не се планира атака преди междинните избори за Конгреса на 3 ноември, след като медиите съобщиха, че той обмисля атака преди тази дата.

 

Петрол

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