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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23703033 www.24chasa.bg

Пулев откри нова инсталация за нитроцелулоза в "Арсенал"

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СНИМКА: Пресцентър на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев участва в откриването на нова инсталация за производство на нитроцелулоза в „Арсенал" АД, гр. Казанлък. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. 

„Това е още една важна стъпка в развитието на българската отбранителна индустрия. Това е посоката, в която трябва да вървим към модерна и конкурентоспособна българска индустрия, високотехнологично производство и добре платени работни места", заяви вицепремиерът Александър Пулев.

Вицепремиерът подчерта значението на инвестициите в отбранителната индустрия за технологичното развитие и конкурентоспособността на българските предприятия. „Работим рамо до рамо с една основна цел да модернизираме отбранителната индустрия и да създаваме все повече възможности за хората и регионите. Именно такива инвестиции и разширения на производствените мощности са резултатът, който търсим от ежедневната ни работа и ни мотивират да продължаваме с още по-голяма сила - за индустрията и за регионите", подчерта Пулев.

Вицепремиерът отбеляза, че инвестициите в технологично обновяване и разширяване на производствения капацитет са от ключово значение за повишаването на конкурентоспособността на българската индустрия и за развитието на регионите.

На откриването участваха още президентът на Република България Илияна Йотова, областният управител на Стара Загора д-р Калоян Дамянов и представители на местната власт от региона.

Новата инсталация е част от мащабната инвестиционна програма на дружеството за увеличаване на производствения капацитет и разширяване на асортимента от произвеждани изделия. Общият размер на инвестициите по програмата надхвърля 300 млн. евро.

Технологията в новата инсталация е напълно автоматизирана. С въвеждането ѝ в експлоатация се увеличава производственият капацитет, подобряват се условията на труд, повишава се безопасността и се ограничават въздействията върху околната среда.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

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