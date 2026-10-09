ГЕРБ праща сигнал до ЕК заради манипулации в АПИ

ГЕРБ официално е изпратила сигнал до Европейската комисия относно извънредния одит на Сметната палата в Агенция „Пътна инфраструктура" (АПИ), възложен от Народното събрание. Според тях има опит за умишлено заблуждение на контролните органи и целта е манипулираните данни да бъдат легитимирани от Сметната палата.

За това съобщи бившият финансов министър Теменужка Петкова на брифинг в парламента.

През юни управляващите възложиха на Сметната палата да направи три одита - на АПИ, на консолидираната фискална програма, и на държавното обществено осигуряване. Докладите трябваше да са готови до 30 септември.

"След устни указания от Министерството на финансите, според предоставената информация, в пътната агенция се изготвят сертификати за дейности, които трябва да бъдат приети и отчетени през 2026 г., но се създават документи, с които тези дейности се прехвърлят към изтеклата бюджетна 2025 г. Целта на тази процедура е неправомерно да се увеличи дефицитът за 2025 г., за да се намали скандалният дефицит от 5,7% от БВП за 2026 г", каза Петкова.

По думите й Министър Шишков е разполагал с тази информация още преди проектът за одитен доклад да бъде факт, като я е оповестил на 9 септември по време на блицконтрола в Комисията по регионално развитие.

"Проектът на одитния доклад на Сметната палата вече е връчен както на настоящото ръководство на АПИ, така и на всички бивши ръководители, чиято дейност е била обект на контрол. От документа става ясно, че твърденията за открити недекларирани финансови документи не се потвърждават.

„Митът на управляващите от „Прогресивна България" за фактури в чекмеджета всъщност рухва, защото такива фактури не са установени. Няма издадени такива фактури, няма приети от управителния съвет и утвърдени сертификати за извършени дейности, но има намерени сертификати. Тоест това на практика потвърждава нашата теза за манипулиране на данни", каза Петкова.

Тя подчертава, че с изпратения сигнал до Брюксел се цели запазване на авторитета на страната и институциите, вместо той да се жертва за тяснопартийни цели и за оправдаване на предизборни тези за „тежко наследство".