Европейският съюз е пред недостиг на газ на прага на зимата

Европейският съюз е изправен пред недостиг на газ на прага на зимата, който може да го принуди да търси спешно заместители на загубените енергийни доставки, твърдят нови доклади, цитирани от "Политико".

Недостигът поражда опасения за зима, която ще бъде белязана от скок в сметките за електроенергия и наложени мерки за икономия, ако блокът не успее да намери адекватни доставки от други източници.

Тъй като войната в Иран продължава да нарушава глобалните енергийни доставки, ЕС е изправен пред общ недостиг тази зима от до 14 милиарда кубически метра природен газ - около 7% от търсенето на блока и достатъчно, за да се осигури електроенергия за между 10 и 12 милиона европейски домакинства, според доклад на Института за енергийна икономика и финансов анализ, енергиен мозъчен тръст със седалище в САЩ.

Тези заключения намират потвърждение в ключов доклад на водеща европейска организация на операторите на газопреносни мрежи, който беше представен пред националните енергийни власти в четвъртък.

Природният газ се използва широко за отопление на сградите в Европа, за захранване на промишлеността и за производство на електроенергия. Газовите резерви на ЕС обаче са спаднали до най-ниското си ниво за това време на годината откакто се водят записи през 2011 г. – малко над 70% – след като високите цени направиха по-привлекателно за търговците да продават газ през лятото, вместо да го съхраняват за по-късна употреба през зимата.

С цени на газа, достигнали почти четиригодишен връх, и ограничено предлагане поради войната в Близкия изток, Европа разполага с ограничени възможности за снабдяване, ако предстоящата зима се окаже толкова студена, колкото миналата, установи IEEFA.

Макар това да не означава непременно, че блокът ще остане без газ, то все пак означава, че на разположение може да има с 7 милиарда кубически метра по-малко съхранен газ. Това би могло да принуди страните да купуват газ на високи цени на все по-нестабилните световни пазари или дори да наложи на потребителите да намалят търсенето, ако липсват нови доставки.

Рекордно ниските резерви на ЕС оставят блока „с по-малък буфер" срещу прекъсвания в глобалните доставки, което го прави „уязвим към ценови скокове", заяви в изявление Ана Джалер-Макаревич, водещ европейски енергиен анализатор в IEEFA. Ако страните бъдат принудени да изчерпят запасите си тази година, това също ще ги остави с повече за попълване през следващата година, като по този начин ще продължи цикълът на ниски резерви и по-високи цени, добави тя.

Същите рискове бяха очертани в прогнозата за доставките през зимата на 2026–2027 г., публикувана в четвъртък от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSO-G) – асоциация на газовите оператори. Докладът предупреждава, че ако вносът на втечнен природен газ е ограничен или дори „оптимален" в контекста на студена зима, нивата на съхранение биха могли да спаднат до 11% – праг, необходим за стратегическите резерви, които не могат лесно да бъдат използвани.

Ако страните се надяват да възстановят резервите си до 30 % до края на зимата - или в противен случай да се изправят пред повишена уязвимост при бъдещи студени периоди - обеми, равни на 7 % от търсенето, ще трябва или да бъдат ограничени, или просто да не бъдат предоставени на потребителите, предупреждава ENTSO-G.

Част от този натиск се дължи на предстоящата забрана в целия ЕС за дългосрочни договори за доставки на руски втечнен природен газ (LNG), която трябва да влезе в сила през януари и която, според доклада на IEEFA, ще намали европейския внос на газ с още 7 милиарда кубически метра. В доклада се посочва, че руският газ традиционно се е използвал за компенсиране на „колебанията в търсенето" през зимата. „Сега Европа разчита на запасите, за да преживее зимата."

За да влоши още повече нещата, както се посочва в доклада на IEEFA, търсенето на газ през зимата е нараснало леко през последните две години, докато вносът в блока е останал на едно и също ниво. Това е принудило ЕС да разчита все повече на резервите си през зимния период, като нетните изтегляния са се увеличили до 22,6 милиарда кубически метра през януари тази година, спрямо 18,8 милиарда кубически метра през януари 2025 г. и 17,8 милиарда кубически метра през януари 2024 г.

Алтернативата би била да се внася свеж втечнен природен газ (LNG) – гориво, доставяно по море, което ЕС все по-често набавя от САЩ. Но при сегашните цени вносът на загубените обеми би струвал на европейците допълнителни 3 милиарда евро – увеличение с 12% спрямо цената, която същият обем би струвал миналата година, в допълнение към вече изключително високите цени, според доклада. Производството на втечнен природен газ в САЩ също е близо до пълния си капацитет, което означава, че този допълнителен внос би ограничил още повече предлагането, заяви Ялер-Макаревич.

За някои е по-вероятно цените да се повишат. Докато сценарият за напрегнат пазар на ENTSO-G предвижда „глобален дефицит", при който наличният внос на втечнен природен газ (LNG) в Европа се намалява с 20%. Лоран Русекас, старши анализатор на пазара на газ в S&P Global Energy, твърди, че запасите могат да спаднат само до определено ниво, „тъй като бързото изчерпване в началото на зимата ще доведе до повишаване на цените", което ще привлече доставки към Европа от Азия.