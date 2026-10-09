ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа затруднява движението по пътя Смолян – ...

Времето София 21° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23703473 www.24chasa.bg

Министър Абровски: Няма отказани кораби за зърно от и за България

1428
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Министър Пламен Абровски Снимка: СТОПКАДЪР BTV

Няма нищо притеснително за търговията със зърно по Черно море. Няма отказани кораби за и от България. Това каза в Пловдив министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите е уверен, че ситуацията е спокойна.

Нямаме данни да има проблеми, за момента ситуацията по отношение на пристанищата във Варна и Бургас е спокойна, каза Абровски. По думите му няма нужда от извънредни мерки по отношение на търговията по Черно море.

По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите министърът коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане. В района на Хасково и Свиленград е започнало изкупуване на продукцията и доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене, каза Абровски. Той подчерта, че държавата не може да се меси в ценообразуването, тъй като сме пазарна икономика.

Министър Абровски ще вземе участие в дискусионен форум на тема „Бъдещето на българското земеделие - политики, конкурентоспособност и устойчивост", част от земеделското изложение „Даровете на Тракия".

Министър Пламен Абровски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание