Европейските борси са на положителна територия

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Основните индекси на европейските фондови пазари се движат възходящо в предобедната търговия на фона на поевтиняването на петрола заради надеждите за временно прекратяване на войната в Близкия изток, предаде Ройтерс. Акциите на телекомуникационните компании поевтиняха след сделката на „СпейсЕкс“ (SpaceX) за придобиване на портфейл от лицензи за радиочестотен спектър с национално покритие, която раздвижи сектора.

Във Франкфурт DAX прибави 156,64 пункта или 0,63 на сто до 24 963,61 пункта, а парижкият САС 40 нарасна с 58,92 пункта или 0,76 на сто до 7788,61 пункта към 10:57 часа българско време.

На Лондонската фондова борса FTSE 100 се повиши със 71,940 пункта или 0,69 на сто до 10 513,54 пункта.

Общоевропейският индекс STOXX600 е нагоре с 4,44 пункта или 0,71 на сто до 629,95 пункта, съобщава БТА.

Цените на петрола се понижиха с близо 1 на сто днес, след като опасенията за доставките от Близкия изток отслабнаха. Причина за това стана изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че страната му няма да атакува Иран преди американските избори идния месец. Това смекчи опасенията, че високите цени на петрола ще засилят инфлационния натиск и ще принудят водещите централни банки да затегнат паричната политика,

Доходността по облигациите в еврозоната също се понижи, след като през последните дни достигна най-високите си равнища от няколко десетилетия на фона на опасенията на инвеститорите от инфлацията и нарастващото бреме на държавния дълг.

Повечето сектори на европейските фондови пазари отбелязаха ръст, но индексът на телекомуникационния сектор се понижи с 2,7 на сто.

Акциите на „Дойче Телеком“ (Deutsche Telekom) поевтиняха със 7 на сто, след като „СпейсЕкс“ (SpaceX) сключи сделка за придобиване на портфейл от лицензи за радиочестотен спектър в нискочестотния диапазон с национално покритие, с което отправя пряко предизвикателство чрез сателитната си технология към утвърдените мобилни оператори в САЩ.

„Дойче Телеком“ притежава 54 на сто от капитала на „Ти-Мобайл Ю Ес“ (T-Mobile US), чиито акции поевтиняха с 6 на сто в търговията след края на борсовата сесия.

Британската „Водафон“ (Vodafone) понижи стойността си на борсата с 3,5 на сто, френската „Оранж“ (Orange) - с 2,28 на сто, а испанската „Телефоника“ (Telefonica) - с 3 на сто.