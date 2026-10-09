Брандът стартира с четири модела в България

Най-луксозната и престижна китайска марка автомобили - HONGQI (Хонгчи), чийто официален и ексклузивен вносител в България е ЧЕРВЕНО ЗНАМЕ АД, част от групата на Авто Юнион EАД, направи своя официален дебют на българския пазар на специално организирано събитие в София на 8 октомври.

Паралелно с премиерата в София марката беше представена и на Автомобилен салон Варна 2026, който ще продължи до 11 октомври 2026 г. в Двореца на културата и спорта в морската столица.

На събитието в София, в присъствието на официални гости, бяха представени моделите на HONGQI, които са налични за българския пазар към момента, а до края на октомври ще отвори врати и първият шоурум на марката в София, който се намира на добре познатия адрес на всички почитатели на китайски автомобили - бул. „Христофор Колумб“ 43 до летището. Към шоурума ще оперира и прилежащ специализиран сервизен център, в който клиентите ще получават пълно обслужване и резервни части. “HONGQI е най-старият, утвърден и престижен автомобилен бранд в Китай. Това е луксозна, премиум марка, много добре позната и приета в Азия, която сега започва своето развитие и в Европа”, заяви на представянето генералният мениджър на HONGQI за България - Филип Вълчев.

HONGQI дебютира в България с четири бензинови модела, като постепенно ще обогати гамата си и с електрифицирани коли.

HONGQI H9 е флагмански премиум седан с впечатляващо присъствие, 4-местен луксозен салон и изключително богато оборудване, включващо Nappa кожа, масаж, вентилация и подгряване на седалките, въздушно окачване и Bose аудиосистема. Моделът е с 3.0-литров V6 двигател със 322 к.с., 445 Нм, 8-степенен автоматик и AWD, като ускорява от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунди, а максималната скорост е 245 км/ч. С промоционална цена от 79 900 евро H9 предлага сериозен пакет от лукс, динамика и технологии, насочен директно към най-високия клас бизнес седани

HONGQI H5 е елегантен бизнес седан, който съчетава просторен интериор, премиум усещане и богато оборудване, включително панорамен покрив, кожен салон, 12,3-инчово дигитално табло и Dynaudio аудиосистема. Моделът е 2.0-литров турбобензинов двигател със 224 к.с., 340 Нм и 8-степенен автоматик, като ускорява 0–100 км/ч за 7,8 секунди при разход от 6,6 л/100 км. С промоционална цена от 39 100 евро H5 е атрактивна алтернатива в премиум средния клас, особено за тези, които търсят комфорт и много технологии на конкурентна цена.

HONGQI HS5 е просторен и добре оборудван SUV, който впечатлява с луксозен интериор, Nappa/Alcantara, панорамен покрив и богато технологично и асистиращо оборудване. Под капака е 2.0-литров турбобензинов двигател със 241 к.с., 8-степенен автоматик и AWD, което осигурява 0–100 км/ч за 7,6 секунди. Като цяло HS5 предлага силна комбинация от комфорт, динамика и премиум усещане, особено с промоционалната цена от 42 900 евро.

HONGQI HS3 е компактен SUV с модерен дизайн, просторен интериор и богато оборудване, насочен към клиенти, които търсят комфорт и технологии в по-компактен формат. Моделът предлага динамично поведение, съвременни системи за безопасност и асистенция, както и премиум усещане, характерно за марката. HS3 е интересна алтернатива в сегмента на градските SUV модели, съчетавайки атрактивна визия, практичност и добро ниво на оборудване. В момента е на промоционална цена от 36 900 евро.

Подробна информация и технически спецификации за моделите на HONGQI в България са достъпни на българския сайт на марката - hongqi.bg (ТУК).

Авто Юнион подписа договор за официален вносител и представител на луксозната китайска автомобилна марка в България през април. С този стъпка групата, която вече е официален партньор на Dongfeng, Forthing, DFSK, M-Hero и BYD (виж ТУК, ТУК и ТУК), добави към портфолиото си най-престижния и луксозен китайски автомобилен бранд и затвърди позицията си на лидер в доставките на китайски автомобилни марки в страната. С HONGQI, Авто Юнион се утвърждава като водещ хъб за китайски автомобили в България - една група с общо пет марки, които покриват целия спектър от потребителски профили - от достъпни до флагмански.