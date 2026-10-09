Светлана Савова е новият председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА)

На заседание на Общото събрание бяха избрани и членовете на Управителния съвет на асоциацията за периода 2026 – 2028 г.

Светлана Савова, управляващ партньор на V+O Bulgaria SECNewgate, е новият председател на Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) за периода 2026 – 2028 г. За заместник-председател на асоциацията е избрана Пепи Димитрова, основател на комуникационната компания PR2.

„Поемам председателството на БАПРА с благодарност за доверието и със съзнанието за отговорността, която то носи - към колегите, към професията, към бизнеса и обществото. Ще надграждаме постигнатото досега с ясна цел: БАПРА да бъде силен, видим и авторитетен глас на бранша, който отстоява етиката, задава и защитава високи професионални стандарти и има тежест в решенията си. Младите ни колеги ще получат своя платформа и реална дума в определянето на посоката ни, защото бъдещето на комуникациите се гради сега и заедно с тях“, споделя Светлана Савова.

Общото събрание на БАПРА избра единодушно и членовете на новия Управителен съвет на организацията с мандат 2026 – 2028 г. В него са Ива Григорова, управляващ директор на MSL Sofia, част от Publicis Groupe България и досегашен председател на БАПРА (2024 – 2026 г.); Тодор Янев, управляващ партньор на „Янев и Янев“; Александър Дурчев, основател и изпълнителен директор на All Channels Communication Group и президент на ICCO за Европа; Анелия Сурлекова, основател и изпълнителен директор на „Брокс Вижън“; Марин Агандеров, основател и управител на TalentMedia.

За членове в основния състав на Етичната комисия на БАПРА бяха избрани Александър Христов, управляващ партньор на Paragraph 42; Камелия Димитрова, управител на агенция PR Play; Любомир Аламанов, управляващ партньор в SiteMedia Consultancy, който беше определен и за председател. Резервни членове на комисията са Стела Ерера, оперативен директор на комуникационна агенция Interimage, и Мария Гергова-Бенгтссон, основател и главен изпълнителен директор на United Partners.