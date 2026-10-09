България участва в стратегически проекти на ЕС за суровините от критично значение

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Европейската комисия обяви, че е избрала 46 нови стратегически проекта в областта на суровините от критично значение – в 16 държави членки, сред които и България.

Целта е да се укрепят веригите на доставки в ЕС и да се диверсифицират източниците на суровини от критично значение.

Новите стратегически проекти се намират в Белгия, България, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания и Швеция.

Българският проект е за разширяване на резервоарно депо в Пирдоп за преработка на мед.

Проектите ще допринесат за постигането на целевите показатели, определени в Законодателния акт за суровините от критично значение, според които до 2030 г. капацитетът на ЕС ще покрива най-малко 10% от годишното потребление на Съюза за добив, 40% за преработка и 25% - за рециклиране на стратегически суровини. Чрез това ще се повишат конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС и ще се намали зависимостта от един-единствен доставчик.