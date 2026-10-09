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В понеделник БНБ пуска златни 100 евро със Св. Иван Рилски, ще ги продават за 1508 евро

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От 12 октомври 2026 г. Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златна колекционерска монета на тема „Св. Иван Рилски" с номинална стойност 100 евро, емисия 2026 г., от серията „Българска иконография", съобщиха от банката.

Цената на монетата при пускане в обращение е 1508 евро. тя ще се продава от БНБ на четири каси в централната сграда и на четири каси в касовия център на БНБ в гр. София, ул. „Михаил Тенев" № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на златната монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на изрично нотариално заверено пълномощно за закупуването ѝ. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 12 октомври 2026 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Инвестбанк" АД, „Първа инвестиционна банка" АД, „Тексим Банк" АД, „Токуда Банк" АД, „Общинска банка" АД и „Централна кооперативна банка" АД за продажба в техните офиси и клонове, както и на „Монетен двор" ЕАД, казват от от БНБ. 

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