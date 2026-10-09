Агенция на ООН прогнозира забавяне на световния икономически растеж до 2,6 на сто през 2026 г.

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Световният икономически растеж вероятно ще се забави до 2,6 на сто през 2026 г. спрямо 2,9 на сто през миналата година, тъй като енергийният шок, предизвикан от кризата в Близкия изток, поставя световната икономика на изпитание, съобщи Агенцията на ООН за търговия и развитие (UNCTAD), представяйки най-новия си доклад по темата, цитирана от Ройтерс.

Очаква се глобалната търговия със стоки и услуги да нарасне с 4 на сто в реално изражение, след като през 2025 г. достигна рекордните 35 трилиона долара.

Специализираната агенция на ОНН обаче посочва, че прогнозираният ръст се дължи на по-високите цени на енергията.

Според данните от доклада търговията между Китай и САЩ е намаляла с над 20 на сто от 2024 г. насам, докато Източна Азия е разширила търговските си връзки както с Китай, така и със Северна Америка, пише БТА.

„Контролът върху износа, проверките на инвестициите и условията по веригите за доставки затрудняват достъпа на нови участници до стратегически сектори“, посочва агенцията.

Очаква се Азия да осигури 59 на сто от световния икономически растеж през 2026 г. Предвижда се икономиката на Индия да нарасне със 7,3 на сто, на Китай с 4,5 на сто, а на Индонезия – с 5,2 на сто.

Продуктите, свързани с изкуствения интелект, като полупроводниците, са основният двигател на търговията със стоки. Растежът на търговията с такива продукти обаче не означава автоматично широкообхватни ползи за развитието, предупреждават експертите.

В доклада се предупреждава и за рискове за финансовата стабилност, произтичащи от бума на изкуствения интелект, тъй като пазарите стават все по-зависими от малко на брой компании. Агенцията не посочва поименно конкретни дружества.

През юни Световната банка понижи прогнозата си за растежа на световната икономика до 2,5 на сто заради въздействието от войната в Близкия изток, като при най-неблагоприятния развой очаква забавяне до 1,3 на сто.

Международният валутен фонд (МВФ) залага на малко по-оптимистични прогнози, като очаква растеж от 3 на сто. Фондът обаче също посочва войната в Иран, фрагментацията на световната търговия и евентуални корекции на пазарите, свързани с изкуствения интелект, сред основните рискове.