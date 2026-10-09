Управляващите слагат нов таван за бързи кредити - 52,4% оскъпяване

В него вече ще влизат всички допълнителни такси

Управляващата партия "Прогресивна България" слага нов таван за бързите кредити в проекта за нов Закона за потребителския кредит. Управляващите предлагат при малки кредити до 2 работни заплати таванът да е 20%, ако срокът е 1 месеца. След това оскъпяването ще нараства, но за година ще важи сегашния ГПР, който е за другите кредити. Това означава максимум 52,4% оскъпяване. В този таван ще влизат всички разходи - включително такси за разглеждане, подписване на договор, проверка и др.

Това съобщиха депутатите Константин Проданов, Стефан Белчев и Здравко Марков, които направиха изявление в парламента.

Кредиторите няма да имат достъп до ЕСГРАОН, за да вземат информация за проверка на клиентите. Желаещите да изтеглят заем сами ще правят справки за доходите си, взимайки ги бързо от НАП и НОИ, а те директно ще ги изпращат на фирмите. Ако се отпусне заем, без да е извършена проверка, договорът ще се счита за нищожен.

КЗП ще води регистър на нарушенията на фирмите, отпускащи кредити. Информация за него ще идва от съдилищата. А при системни нарушения КЗП ще дава информация на БНБ, при което лицензът на нарушителите ще се отнема.

Въвежда се изрична дефиниция за предсрочна изискуемост на кредит, или кога лихва ще се дължи за цялата главница. Това вече ще се прави при поне две забавени вноски или при 30-дневно предизвестие. Това би трябвало да спаси хората от дългова спирала. Забранява се и запис на заповед до 5 хил. евро.

Дава се достъп на компаниите до регистъра на хазартно уязвимите лица. Забранява се отпускането на кредити 24 часа, след като лице е загубило пари на хазарт. Към КЗП пък ще се води регистър на лица, които сами се отказват да им се дават бързи кредити. Те сами ще се вписват в него. На деца под 18 години ще е забранено да теглят заем, освен с изрична декларация за съгласие на родител.

Спира се колекторският тормоз от 20 ч вечерта до 8 ч сутринта, както и отпускането на кредити в тъмните часове. Изискването за капитал на фирмите се вдига от 500 хил. евро на 2 млн. евро. Осъждани лица за умишлени престъпления от общ характер няма да имат право да заемат каквато и да е позиция в този сектор, включително в компании, които събират вземания. Слага се край и на гаражните оператори - франчайз модела, като само фирми с лиценз ще могат да оперират.