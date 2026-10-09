SpaceX превръща Starlink в мобилен оператор в САЩ

SpaceX официално обяви, че услугата й за сателитна мобилна свързаност Starlink Mobile ще се превърне в голям мобилен оператор в САЩ, с което ще влезе в пряка конкуренция с големите американски оператори - AT&T, T-Mobile и Verizon, пише pcmag.

Компанията на Илон Мъск обяви плановете си, след като придоби част от радиочестотния спектър от Grain Management – частна инвестиционна компания, която е купила честотите от T-Mobile.

В съобщението си SpaceX посочва: „Този ценен нискочестотен спектър запълва една от ключовите оставащи технически празнини и проправя пътя пред Starlink Mobile да се превърне в голям мобилен оператор в САЩ."

Планът предвижда използването както на сателити от следващо поколение, така и на „усъвършенствана наземна мрежа", за да се осигури мобилно покритие.

„Новият нискочестотен спектър ще осигури слой на покритие, който позволява на сигнала на Starlink Mobile да преминава през препятствия, като стени, и да достига до устройствата на клиентите дори когато те се намират в сгради. Важно е, че повечето съществуващи мобилни устройства вече поддържат този недостатъчно използван честотен диапазон", допълват от компанията.

По-конкретно SpaceX съобщава, че придобива „до 14 мегахерца сдвоен спектър", след като Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC) одобри прехвърлянето на честотите към Grain Management. Става дума за диапазоните от 817 до 824 MHz и от 862 до 869 MHz.

Любопитното е, че конкурентният доставчик на сателитни комуникации AST SpaceMobile също е тествал свои сателити за използване на тези радиочестотни диапазони. Изглежда обаче, че SpaceX е надделяла с по-добра оферта.