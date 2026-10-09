"Карлайл" се отказа от активите на "Лукойл", споразумението изтекло

Интерес към тях вече има от нови кандидати, сред които и консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули

Американската инвестиционна компания "Карлайл" вече не гони сделката за закупуване на голяма част от чуждестранните активи на руската петролна компания "Лукойл". Причината е, че споразумението на фирмата за това е изтекло, съобщава Bloomberg.

Споразуменията, подписани през януари тази година бяха за придобиването на виенското дъщерно дружество LUKOIL International GmbH. Те са изтекли през лятото, а основната причина е, че OFAC, която контролира чуждестранните активи към финансовото министерство на САЩ, не е издала нужното регулаторно одобрение за транзакцията в определения срок.

И въпреки че сделката за 20 млрд. евро бе получила зелена светлина от OFAC, така и не се стигна до окончателно одобрение. Планът бе да обхване ключови европейски активи на "Лукойл", сред които и българската рафинерия в Бургас, както и търговската мрежа от бензиностанции „Лукойл България". След сегашното прекратяване на сделката с "Карлайл", международните активи на руската нефтокомпания отново се предлагат на пазара.

Според източници на финансовите издания интерес към тях вече има от нови кандидати, сред които и консорциум, воден от американския инвеститор Тод Боули. През септември "Файненшъл Таймс" съобщи, че милиардерът си е осигурил подкрепата на правителството на САЩ и на влиятелни фигури от Персийския залив, свързани със семейството на президента Доналд Тръмп, за да направи оферта за активите на „Лукойл".

Според източници на "Ню Йорк Таймс" над 50% от акциите ще отидат при група инвеститори от Близкия Изток, включително свързани с кралското семейство на Обединените арабски емирства и двама братя милиардери от Катар. Те са партньори на американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и на синовете на президента Тръмп. Чрез Международната корпорация за финансиране на развитието, правителството на Щатите ще получи дял от около 15%, а Тод Боули, който финансира кампании на Тръмп, също ще получи по-малък малцинствен дял.

Сделката е структурирана така, че Боули и правителството на САЩ все пак да контролират мнозинството от местата в съвета на директорите на компанията. Очаква се групата инвеститори да придобият от неруските собственици акции на „Лукойл" за ок. 10 млрд. долара, но със значителна отстъпка. Планира се след това САЩ веднага да вдигнат санкциите от „Лукойл", въведени през октомври миналата година.

Източници на "Ню Йорк Таймс" твърдят, че руският президент Владимир Путин все още не е одобрил окончателно сделката. Смята се, че чрез бизнес споразумения руският държавен глава се опитва да предотврати засилването на натиска от САЩ върху Москва и да спечели време за продължаване на ударите срещу Украйна.

Особено значение имат рафинериите на "Лукойл" в Нидерландия, България и Румъния, които произвеждат дизелово и авиационно гориво. Тези продукти са в недостиг от началото на войната с Иран, което дава допълнителен стимул на Тръмп да подкрепи сделка, която би могла да увеличи достъпа до горива.

В България "Лукойл" притежава рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", както и дейности в търговията и дистрибуцията на горива. Особеният търговски управител Евгени Симеонов заяви през септември, че местните дружества нямат отношение или информация за преговорите за продажба на международните активи на компанията майка.

Българските активи са сред значимите международни притежания на руската компания. Те включват рафинерията в Бургас и мрежа от обекти за търговия с горива. Отделен американски лиценз разрешава определени сделки с българските дружества на "Лукойл" до 29 октомври.

Американският милиардер Тод Боули се включи в надпреварата за придобиването на международните активи на руската енергийна компания "Лукойл". Ако успее да ги закупи, той може да придобие контрола над 3 млрд. барела петрол и едни от най-големите нефтопреработвателни заводи в България и Румъния.

Източници, запознати с условията около офертата на Боули, твърдят, че зад него стоят американското правителство и някои от най-влиятелните фигури от страните от Персийския залив. Миналата седмица той продаде дела си във футболния клуб "Челси", а вече няколко месеца работи върху сключването на сделката за "Лукойл".