КТ „Подкрепа“: Съкращенията в държавната администрация създават напрежение сред работещите

Съкращенията в държавната администрация, ниските доходи и липсата на диалог при планирането на реформите създават напрежение сред работещите. Това каза пред БТА Атанас Кацарчев, главен икономист на Конфедерацията на труда (КТ) „Подкрепа“. Той бе в Перник на регионален съвет на синдиката, който се състоя в зала „Панорама“. Сред засегнатите структури са Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт (НОИ), посочи Кацарчев. Вече са обявени намерения за промени в регионалните здравни инспекции, а в социалното подпомагане се обсъжда намаляване на броя на дирекциите от 28 на 13, пише БТА.

Главният икономист добави, че синдикатът е изпратил писма до държавни структури с цел да бъдат активизирани преговорите на отраслово и браншово равнище. Той обаче отбеляза, че на много места няма достатъчно информация за планираните промени. „Научаваме от медиите или по друг начин какво планират да правят управляващите“, каза Кацарчев.

Според него съкращенията трябва да бъдат предшествани от разговори със служителите и анализ на очакваните резултати. Той изрази съмнение, че намаляването на персонала автоматично ще подобри административното обслужване и предупреди, че това може допълнително да затрудни гражданите, които търсят социална подкрепа.

Кацарчев определи покупателната способност на работещите като основен проблем. По думите му евентуалното ограничаване на ръста на възнагражденията при сегашните цени ще затрудни домакинствата, а предложенията за промени в минималната работна заплата могат да се отразят неблагоприятно на хората с най-ниски доходи.

Сред обсъжданите данъчни мерки той открои увеличаването на данъчния кредит за деца и промените при ваучерите за храна. По думите му синдикатът е предложил настоящият размер на ваучерите да не се облага с данък. Друга идея на КТ „Подкрепа“ е сумите над определения размер да отиват за осигуровки, а да не се облагат с данък, за да се признават за осигурителен доход.

Кацарчев очаква есента да бъде период на засилено социално напрежение, ако не бъдат намерени решения на проблемите с доходите и условията на труд.

Според него предстоящият държавен бюджет ще покаже дали правителството ще промени политиката си в интерес на работещите, пенсионерите и семействата с деца.