Еврото донесе престижна награда за "Борика"

За първите 48 часа на 1 януари бяха обработени над 930 000 картови и ATM трансакции за 42 млн. евро, без нито едно непланирано прекъсване на системите

Успешното въвеждане на еврото в България донесе престижна награда за българския картов оператор „Борика"и OpenWay.

Партниращите си от дълги години компании получиха Best Partnership Initiative от PAY360 Awards 2026 за съвместната си работа по трансформацията на платежната инфраструктура на България и успешното преминаване към еврото.

Проектът беше реализиран в условия, в които прекъсването на платежните услуги не беше опция - критичната национална инфраструктура трябваше да бъде трансформирана, като същевременно картовите плащания и услугите на банкоматите продължат да функционират без прекъсване още от първата минута след въвеждането на еврото.

От 2018 г. Борика" и OpenWay работят съвместно по модернизирането на инфраструктурата за обработка на картови плащания в България. Партньорството съчетава експертизата на "Борика" в областта на националните платежни услуги и координацията на платежната екосистема с технологичните решения на OpenWay и нейната платформа Way4 за обработка на дигитални плащания в реално време.

След години на последователна модернизация партньорството беше поставено пред най-сериозното си изпитание в реални условия с въвеждането на еврото в България на 1 януари 2026 г.

В подготовката и реализацията на прехода участваха над 35 банки, доставчици на платежни услуги, финтех компании, държавни институции и технологични партньори. BORICA и OpenWay работиха в тясна координация по трансформацията на картовата обработка, като в периода преди преминаването към еврото бяха проведени мащабни тестове, симулации и оперативни репетиции.

Резултатите бяха видими още в първите секунди след въвеждането на еврото. Първото успешно теглене на евро от банкомат беше извършено само 20 секунди след полунощ. В рамките на първите 48 часа бяха обработени над 930 000 картови и ATM трансакции на обща стойност близо 42 млн. евро, без нито едно непланирано прекъсване на системите.

Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор на "Борика" заяви: „Общата ни цел беше много повече от успешен технологичен преход. Искахме да гарантираме, че трансформация от такъв мащаб може да бъде реализирана, без да се нарушава ежедневното потребителско изживяване при плащанията. Това изискваше години подготовка, прецизно изпълнение и високо ниво на доверие и координация - както между нашите екипи, така и в рамките на цялата платежна екосистема. Тази награда е признание за постигнатите резултати и за партньорството, което направи този успех възможен."

Според Павел Губин, главен изпълнителен директор на OpenWay Group: „Това, което прави постижението толкова значимо, не е само технологията или мащабът на проекта, а партньорството, което "Борика" и OpenWay успяха да изградят. В продължение на години изграждахме платежна среда, която може да се развива и модернизира, без да се прави компромис с непрекъсваемостта на услугите. Въвеждането на еврото беше най-сериозното изпитание на този подход в реални услови