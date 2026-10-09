КЗП сезира институции за фирма, правила измами с матраци в държавен санаториум

КЗП сезира институциите за измама от фирма, продавала матраци чрез презентации в държавен санаториум. Възрастна жена платила 600 евро за матрак, който уж спечелила на томбола, но не получила нито продукта, нито парите си обратно. По думите ѝ, когато опитала да си върне сумата, представители на фирмата я заплашили физически и спрели да отговарят на телефонните ѝ обаждания. Случаят станал известен на председателя на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова по време на първата ѝ приемна на поста.

СНИМКА: КЗП

Жената подала жалба до КЗП, а Манолова сезирала съответните институции за действия по случая. По информация на потърпевшата фирмата организирала презентации за продажба на продукти сред хора, които се лекуват в държавния санаториум. Според разказа ѝ подобни събития се провеждали там и при предишни нейни престои за лечение.

По време на една от презентациите, на която присъствали около 60 души, жената била обявена за победител в томбола. Наградата била матрак на стойност 600 евро. Освен него тя била подведена, че ще получи и допълнителни продукти – възглавница, препарати за почистване на матрака и други принадлежности, за които трябвало да плати още 80 евро в брой.

Така жената превела 600 евро чрез дебитната си карта и дала допълнителни 80 евро в брой. По думите ѝ, докато била пред цялата аудитория и се намирала в състояние на силна емоция, била склонена да подпише документи, без да ѝ бъде дадено време да се запознае със съдържанието им.

Въпреки че устно заявила, че не желае да приеме „спечелената" награда, жената била подложена на натиск да вземе матрака и останалите продукти. Тя описала пред Манолова и методи на физическа принуда от страна на двама едри мъже, представляващи фирмата продавач и организатор на презентацията. Те отказали и на по-младите ѝ близки да преговарят за отказ от непоисканата награда.

Обещаната доставка на матрака и останалите продукти не била извършена в срок от 14 дни, какъвто бил посочен пред жената. Тя не получила и копие от подписаните документи. Когато направила опит да си върне парите, последвали физически заплахи, а представителите на фирмата прекратили комуникацията с нея по телефона.

СНИМКА: КЗП

Потърпевшата вече е информирала Националната агенция за приходите (НАП), КЗП и съответните органи. След разговор с министъра на здравеопазването за посочения санаториум започват съвместни действия на институциите за прекратяване на практиката, съобщиха от комисията.

Случаят с матрака е един от няколкото казуса, представени по време на първата приемна на Мая Манолова като председател на КЗП.

Граждани са потърсили съдействие и за високи сметки за вода в нови имоти в столичния квартал „Слатина", въпреки че в жилищата нямало вода и/или достатъчно налягане.

Друг сигнал е подаден за възрастен човек, на когото мобилен оператор начислил необяснимо високи суми за услуги, които не използвал. Впоследствие задължението било предадено на колекторска компания.

На приемната е представен и случай на жена с болно дете, която останала недоволна от изработката и монтажа на мебели. Компанията отказвала както да отстрани дефектите, така и да изплати обезщетение.

По всички случаи Манолова сезирала отговорните институции с искане да бъдат предприети предвидените в закона действия срещу нарушителите.

Следващата приемна на председателя на КЗП в София ще се проведе на 22 октомври, четвъртък, от 15 ч. в сградата на комисията на ул. „Врабча" № 1, ет. 4. Записването става на телефон 02/9330 577 при М. Колева и Е. Палпурина, съобщиха от пресцентъра на КЗП.

На 14 октомври, сряда, Манолова ще проведе изнесена приемна и в Благоевград. Тя ще започне в 13,30 ч. в офиса на териториалния отдел на КЗП на ул. „Тодор Александров" № 23. За участие се записва на същия телефон – 02/9330 577.

От комисията напомнят, че потребителите могат да подават жалби и на горещата линия 0700 111 22. В София жалби се приемат на партерния етаж в сградата на КЗП на ул. „Врабча" № 1, всеки работен ден от 9 до 17,30 ч.

Хората извън столицата могат да се обръщат и към териториалните отдели на комисията в страната. Адресите им са публикувани в раздел „Контакти" на официалния сайт на КЗП.