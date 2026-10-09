КЗП започва проверки в банките за необосновано вдигане на таксите

Комисията за защита на потребителите (КЗП) започва мащабни проверки във всички банки в страната за наличие на необосновано повишаване на банковите такси. Инспекциите стартират от 9 октомври, а съгласно предвидените в закона срокове резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на месец октомври.

Инспекторите на Комисията ще изискат от банките подробна информация за таксите и тяхното увеличение от 1 януари на предходната 2025 г. до момента, като при констатиран ръст ще се изисква задължителна икономическа обосновка, информират от КЗП.

снимка: КЗП

Обект на проверката ще бъдат тарифите и конкретните суми за най-често използваните от потребителите услуги, сред които откриване и поддържане на разплащателна сметка, теглене и внасяне на пари в брой от АТМ и в клон, таксите за банков превод, както и за дебитни и кредитни карти. КЗП ще подложи на контрол и месечните такси за различните планове, предлагани от финансовите институции.

От Комисията напомнят, че гражданите могат да подават жалби на горещата линия 0700 111 22 или в приемната в София на ул. „Врабча" № 1, партер, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч. Потребителите извън столицата могат да търсят правата си в териториалните отдели на КЗП в страната, чиито адреси са публикувани в секция „Контакти" на сайта на институцията.