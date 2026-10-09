Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и ЕКОФИН

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев участва в заседанията на Еврогрупата и Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), проведени на 8 и 9 октомври в Люксембург, съобщиха от Министерството на финансите. Съветът постигна съгласие по пакета за пазарна интеграция и надзор, който е част от изграждането на Съюза на спестяванията и инвестициите на ЕС. По-рано днес за постигането на споразумението писаха Франс прес и Файненшъл таймс.

Донев благодари на ирландското председателство за усилията за постигане на компромис, който отчита и съображенията на България. Според министерството активното участие на страната е допринесло за договореност по методологията за разпределение на вноските за финансиране на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕСМА), намаляваща съществено финансовата тежест върху националните органи.

Договорената рамка за управление на ЕСМА отчита баланса между правомощията на Съвета на надзорниците и новия Изпълнителен съвет, посочват от ведомството.

Съюзът на спестяванията и инвестициите е инициатива на Европейската комисия, представена през миналата година, която цели да насочи повече спестявания на домакинствата към финансиране на реалната икономика чрез капиталовите пазари.

Министрите обмениха мнения и по доклада на Комисията за конкурентоспособността на банковия сектор. Донев подчерта, че подобряването ѝ изисква цялостен подход, който наред с хармонизирането на надзорните правила и разумното управление на рисковете отчита регулаторните, технологичните, икономическите и пазарните фактори.

Според българската позиция европейската рамка за преструктуриране на банки трябва да насърчава кредитните институции да изграждат капацитет и готовност за прилагане на мерки за управление на кризи. Необходимо е инструментите за преструктуриране на банкови групи да действат ефективно и по отношение на дружествата им в приемащите държави.

България подчертава и значението на ликвидността при преструктуриране. Предложенията за подобряването ѝ трябва да запазват доверието на пазара и да допринасят за фискална неутралност.

Участниците обсъдиха икономическите и финансовите последици от руската агресия срещу Украйна. Европейската комисия информира Съвета за напредъка по възстановяването в Европа във връзка с изтичането на 30 септември на срока за подаване на искания за окончателно плащане.

В дискусията за Европейския семестър министрите разгледаха резултатите от тазгодишния цикъл и възможностите за подобряването му. Съветът прие препоръки за одобряване на преразгледания средносрочен фискално-структурен план на Чехия и за задействане на клаузата за дерогация за Гърция.

Председателството и Комисията представиха основните резултати от срещата на финансовите министри и управителите на централните банки на страните от Г-20, проведена на 31 август и 1 септември. С оглед на предстоящите срещи на 15 октомври Съветът одобри мандата на ЕС за Г-20 и изявлението на Съюза пред Международния паричен и финансов комитет.

Приети бяха и заключения за финансирането на борбата с изменението на климата във връзка с конференцията на ООН COP31, която ще се проведе от 9 до 20 ноември в Анталия, Турция.

На заседанието на Еврогрупата на 8 октомври министрите обсъдиха подготовката за международните срещи, последните икономически тенденции, напредъка по Съюза на спестяванията и инвестициите, ефективността на публичните финанси и влиянието на енергийните пазари върху еврозоната.