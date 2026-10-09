Anthropic забранява обидите към Claude, ще спира чатове с груби потребители

Компанията Anthropic, създател на чатбота Claude, въвежда забрана за потребители, които системно обиждат и се държат жестоко с изкуствения интелект. При крайни случаи чатботът ще може сам да прекратява разговора, съобщи технологичното издание The Verge. От Anthropic признават, че и досега са прекратявали подобни разговори, но рядко.

Мярката ще важи само за крайни случаи на повтарящо се обидно поведение. Обикновеното раздразнение, несъгласието с отговорите на изкуствения интелект, мрачните творчески сюжети и тестването на моделите няма да бъдат основание за спиране на разговор, съобщава Би Би Си.

Какво обаче точно ще се смята за жестокост към машина, засега не е ясно. А именно този въпрос разпали спора в социалните мрежи.

Част от потребителите приветстваха решението като начин да се насърчат добрите обноски. Други обаче смятат, че то прекрачва границата между човека и технологията. Един от критиците определи идеята като „дълбоко погрешна", а друг предупреди, че подобен подход може да омаловажи насилието над хора и животни.

„Не можеш да бъдеш жесток към числа и математика", написа в LinkedIn д-р Бари Скънъл, технологичен партньор в ирландската адвокатска кантора William Fry.

Според него прекомерното представяне на изкуствения интелект като човек е вредно, защото кара хората да вярват, че той е нещо, което всъщност не е.

В спора се включи и Мустафа Сюлейман, директор по изкуствения интелект в Microsoft. През септември той критикува Anthropic заради отношението ѝ към ИИ като към човек. След новината за промените Сюлейман реагира с емоджи на разтапящо се лице.

Новите правила са резултат от ежегодния преглед на политиката за използване на Claude. Anthropic е актуализирала и други ограничения. Сред тях е забраната чатботът да се използва за измамни кампании, както и изричното уточнение, че не може да служи за заблуждаване на избиратели или нарушаване на избори. Темата е особено актуална в навечерието на междинните избори в САЩ. Компанията припомня и забраната за използване на нейните инструменти за разработване на оръжия.

Нито една от тези промени обаче не предизвика толкова шум, колкото забраната за обиди към чатбота.

Решението на Anthropic отново постави въпроса как трябва да общуваме с генеративния изкуствен интелект. Има ли смисъл да сме любезни с програма, или просто хабим ресурси?

Според някои експерти „моля" и „благодаря" са излишни, защото всяка дума се обработва от езиковия модел и използва символни единици, чрез които системата обработва въпросите и генерира отговорите си. Други твърдят, че учтивият тон може да помогне за получаването на по-добри резултати.

Миналата година потребител в социалната мрежа X попита шефа на OpenAI Сам Алтман колко електроенергия струват на компанията отговорите на съобщенията „моля" и „благодаря".

„Десетки милиони долари, добре похарчени - никога не знаеш", отговори Алтман.

Междувременно думата clanker, използвана подигравателно за роботи и машини, отново набра популярност. През ноември миналата година Collins Dictionary я включи в краткия си списък с думи, отразяващи настроенията през 2025 г.

Терминът се използва за роботи във филмите и видеоигрите от вселената на „Междузвездни войни" още от средата на 2000-те години. През юли миналата година потребители на TikTok масово започнаха да споделят раздразнението си от машините с изкуствен интелект.

Някои експерти предупреждават, че проблемът може да е по-сериозен от обикновените обиди към чатбот. Ако човек свикне да общува грубо с машините, този навик може постепенно да се пренесе и в отношенията му с други хора.